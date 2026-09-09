Ramatoulaye : « De la MACA à la MAKKA », le roman inspiré de son parcours attendu le 19 septembre

Le 19 septembre 2026 à Abidjan, l’humoriste ivoirien Ramatoulaye accompagnera la dédicace de « De la MACA à la MAKKA », un roman écrit par Mamadou Gueu Dia Jonathan et inspiré de son parcours, en marge de son 10e one-man-show.

Ramatoulaye ajoutera une étape littéraire à son retour sur scène. Le 19 septembre 2026, au Parc des Expositions d’Abidjan, l’humoriste ivoirien accompagnera la dédicace de « De la MACA à la MAKKA », un roman écrit par Mamadou Gueu Dia Jonathan et inspiré de son parcours.

Le livre sera présenté en marge de son 10e one-man-show, « Ramatoulaye 2Tenues ». Son titre fait écho à deux étapes fortes de la trajectoire récente de l’artiste : son passage par le Pôle pénitentiaire d’Abidjan, anciennement appelé MACA, puis son pèlerinage à La Mecque après sa sortie de détention.

Présenté comme un roman plutôt que comme une autobiographie, l’ouvrage utilise cette trajectoire pour aborder la chute, la prise de recul et la reconstruction. Mamadou Gueu Dia Jonathan en signe le texte, tandis que Ramatoulaye en est la figure centrale et la principale source d’inspiration.

Cette sortie intervient alors que l’humoriste cherche à renouer pleinement avec son public après une année marquée par une vive polémique. En janvier 2026, il avait été condamné pour outrage à l’emblème national après la diffusion d’une vidéo post-CAN, avant de présenter de nouvelles excuses publiques.

Une dédicace greffée au 10e one-man-show

Le rendez-vous du 19 septembre doit ainsi réunir deux volets : le spectacle « Ramatoulaye 2Tenues » et la présentation du livre. La soirée est annoncée au Parc des Expositions d’Abidjan, où plusieurs humoristes et invités doivent également rejoindre l’artiste.

Le spectacle, d’une durée annoncée d’environ une heure et demie, a été présenté début septembre comme un retour construit autour de son parcours personnel, du pardon et de l’unité africaine. Des humoristes venus de plusieurs pays du continent sont annoncés aux côtés de figures ivoiriennes.

Ramatoulaye au centre du récit, mais pas auteur

La nuance est importante : Ramatoulaye n’est pas présenté comme l’auteur de « De la MACA à la MAKKA ». Le roman est signé par Mamadou Gueu Dia Jonathan, qui s’appuie sur l’expérience de l’humoriste pour bâtir un récit de résilience et de seconde chance.

La dédicace est prévue le 19 septembre au Parc des Expositions d’Abidjan, dans le prolongement direct du one-man-show. Pour Ramatoulaye, cette soirée doit donc marquer à la fois un retour scénique et l’ouverture d’un nouveau chapitre autour de son histoire.