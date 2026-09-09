BLACKPINK : Lisa révèle avoir caché plusieurs relations pour protéger le groupe

Dans des extraits de son documentaire « Always Lalisa », Lisa de BLACKPINK raconte avoir gardé plusieurs relations amoureuses secrètes lorsqu’elle était plus jeune, par peur que sa vie privée ne nuise à la popularité du groupe.

Lisa de BLACKPINK lève un coin du voile sur une partie de sa vie privée qu’elle avait jusque-là soigneusement protégée. Dans des extraits de son documentaire Always Lalisa, la star thaïlandaise raconte avoir vécu plusieurs relations sentimentales dans sa jeunesse, tout en les gardant loin des regards.

L’artiste explique avoir grandi dans un univers K-pop où une relation amoureuse rendue publique pouvait, selon elle, avoir des conséquences directes sur l’image et la popularité d’une idole. Elle dit avoir choisi la discrétion non seulement pour se préserver, mais aussi pour éviter que sa vie sentimentale ne rejaillisse sur BLACKPINK.

Cette confession donne un éclairage plus personnel sur les années de formation de Lisa, arrivée en Corée du Sud à l’adolescence avant de débuter avec BLACKPINK en 2016 aux côtés de Jennie, Jisoo et Rosé. Depuis, le quatuor s’est imposé comme l’un des groupes de K-pop les plus connus au monde.

Une ancienne histoire d’amour derrière « Dream »

Lisa révèle aussi que l’une de ses anciennes relations a nourri son travail en solo. Le titre Dream, présent sur son album Alter Ego, serait inspiré d’une histoire sentimentale passée qu’elle avait tenue secrète.

Avant de publier la chanson, la chanteuse raconte avoir repris contact avec la personne concernée pour lui demander son accord. Selon Lisa, son ancien partenaire a accepté à la condition que son identité reste inconnue du public. Lisa s’amuse d’ailleurs du fait que certains fans pensent avoir deviné de qui il s’agit, sans jamais confirmer aucun nom.

La star ne donne ainsi aucun détail permettant d’identifier ses anciens partenaires. Ses propos portent surtout sur la pression ressentie à ses débuts et sur la difficulté de construire une vie sentimentale ordinaire sous l’œil permanent des fans et des médias.

« Always Lalisa », un documentaire très attendu

Réalisé par Sue Kim, Always Lalisa doit être présenté en première mondiale au Festival international du film de Toronto le 11 septembre. Le documentaire suit une période charnière de la carrière de Lisa, entre son parcours au sein de BLACKPINK, son lancement en solo, ses projets d’actrice et la construction de sa propre identité artistique.

Le film est annoncé dans les cinémas et en IMAX à partir du 12 octobre, avant une diffusion sur YouTube Premium plus tard dans l’année. Il arrive alors que Lisa multiplie les projets personnels, entre musique, mode et cinéma, tout en restant associée à l’énorme puissance de la marque BLACKPINK.

Pour ses fans, ces confidences offrent surtout un rare aperçu des sacrifices imposés par une notoriété acquise très jeune. Lisa ne transforme pas ces souvenirs en règlement de comptes : elle raconte plutôt comment elle a appris à compartimenter amour, carrière et image publique pendant les années les plus exposées de son ascension.