Jennifer Lopez, 57 ans, brille en maillot incrusté de cristaux pour Labor Day

Jennifer Lopez a partagé deux selfies en maillot une-pièce orné de cristaux pour Labor Day. Un look solaire et très travaillé qui a rapidement attiré l’attention de ses fans et de la presse mode américaine.

Jennifer Lopez a choisi la lumière et les cristaux pour refermer l’été américain. La chanteuse et actrice de 57 ans a partagé lundi 7 septembre sur Instagram deux selfies pris au soleil, vêtue d’un maillot une-pièce profondément échancré et entièrement travaillé de détails scintillants.

La pièce, signée Camilla selon plusieurs médias mode américains, mêle imprimés animaliers, motifs ornementaux, perles et cristaux dans des tons dorés, turquoise, noir et blanc. Jennifer Lopez l’a associée à une sortie de plage assortie, ainsi qu’à plusieurs bijoux dorés, pour un ensemble résolument glamour.

La star a accompagné les photos d’un simple « Happy Labor Day everybody », sans préciser le lieu où elles avaient été prises. La publication a rapidement suscité des milliers de réactions, avec de nombreux commentaires saluant son style et son énergie.

Le look a aussi été largement relayé dans la presse people et mode aux États-Unis. Page Six et InStyle ont notamment relevé le contraste entre l’esprit décontracté d’une journée au bord de l’eau et la sophistication du maillot recouvert de cristaux.

Cette apparition intervient après un été très exposé pour Jennifer Lopez. L’artiste a multiplié les déplacements en Europe, entre la Fashion Week haute couture à Paris, un passage en Italie et plusieurs sorties très commentées. Elle continue ainsi de faire de ses réseaux sociaux une vitrine de ses looks, entre coulisses de travail, voyages et moments plus personnels.

Connue pour ses choix vestimentaires spectaculaires sur scène comme sur les tapis rouges, Jennifer Lopez mise ici sur une version balnéaire de cette signature. À quelques semaines de l’automne, la publication offre surtout à ses abonnés une dernière image de vacances très stylisée, loin d’une annonce liée à sa vie privée.