Côte d’Ivoire : la mort brutale d’Abomé l’Éléphant secoue le rap ivoire

Le rappeur ivoirien Abomé L’Éléphant, figure montante du rap-ivoire, est décédé lundi au CHU de Treichville à l’âge de 33 ans, des suites d’un malaise cardiaque selon des sources proches de sa famille. Ancien membre de Fiesta Parade et ex-artiste du label Yôrôgang, il laisse derrière lui seize ans de carrière, plusieurs distinctions et une communauté de plus d’un million d’abonnés.

Le rappeur ivoirien Abomé L’Éléphant, de son vrai nom Anassin Boris Médard, est décédé lundi 18 mai 2026 au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Treichville à Abidjan. Il avait 33 ans. Selon des sources proches de la famille, il est mort à la suite d’un malaise cardiaque. Ces mêmes sources précisent que la nouvelle a surpris son entourage, qui ne détectait aucun symptôme annonciateur.

L’artiste sortait en mai 2026 un nouveau titre intitulé « Médicament », sa dernière production.

Né le 22 juin à Marcory, commune populaire du sud d’Abidjan où il a grandi dans le quartier de Koumassi, Anassin Boris Médard a commencé sa carrière musicale au sein du groupe Fiesta Parade, dont il était le leader vocal de 2010 à 2017. Il a rejoint en mars 2018 Yôrôgang Production, le label fondé par le chanteur DJ Arafat, avec lequel il a collaboré sur plusieurs titres. Il avait quitté le label en 2020 pour entreprendre une carrière en solo, lançant la même année son premier album intitulé « Apero », composé de huit titres, parmi lesquels « Douahoudé » et « Sarah va danser ».

Son père, Anassin Yapi Édouard, est le fondateur de l’orchestre de variétés TP Audiorama, formation reconnue de la scène musicale nationale. L’artiste gérait depuis 2023 sa production et sa distribution sous la structure RAZ & HAM.

Deux trophées professionnels, un million d’abonnés

La cérémonie des Primud avait récompensé Abomé L’Éléphant en 2020 du prix de la Meilleure révélation Afro Rap / Rap-Ivoir. L’année suivante, les Hip-Hop Ivoire Trophy lui avaient décerné le titre de Meilleur rappeur masculin. Ses titres les plus diffusés incluent « Wêrê Wêrê », « CÔCÔ », « Taper dedans », « Numéro 10 » et « Solo », ce dernier en featuring avec le rappeur Ali Le Code. Sa page Facebook officielle regroupait plus d’un million d’abonnés.

L’artiste s’était défini comme un artiste engagé, mêlant dans ses textes des thèmes de critique sociale et de réalités populaires. Il se réclamait d’un style mêlant rap, coupé-décalé, zouglou et afrobeat, en référence aux genres musicaux urbains nés ou popularisés à Abidjan.

En décembre 2024, Abomé L’Éléphant avait eu un accident de voiture grave, perdant le contrôle de son véhicule qui avait effectué plusieurs tonneaux à la suite d’une chute dans un nid-de-poule la veille de son concert du 27 décembre au Palais de la Culture d’Abidjan. Il avait néanmoins assuré le concert. Interrogé dans les semaines suivantes, il avait déclaré à la presse n’avoir subi aucune séquelle majeure. Le lien entre cet accident et le malaise cardiaque du 18 mai n’a pas été établi par les sources disponibles.

La date des funérailles n’avait pas été communiquée par la famille à l’heure de la publication de cet article.