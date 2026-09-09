Davido : « B4 B4 » signe une 5e semaine n°1 au Nigeria

« B4 B4 » de Davido, avec Mayorkun et FOLA, reste n°1 de l’Official Nigeria Top 100 pour une cinquième semaine et égale le plus long règne du chanteur sur ce classement.

Davido prolonge son règne au sommet du classement musical nigérian. « B4 B4 », sa collaboration avec Mayorkun et FOLA, occupe pour une cinquième semaine consécutive la première place de l’Official Nigeria Top 100, selon le classement publié le 8 septembre 2026 par TurnTable Charts.

Le morceau cumule 2,86 millions de streams à la demande sur la période et une portée radio estimée à 77,6 millions. Il se classe numéro un à la fois sur le streaming et sur la composante radio du palmarès nigérian.

Avec cinq semaines au sommet, « B4 B4 » égale « With You », le record personnel de Davido pour la plus longue présence en tête de ce classement. En 2026, seuls Asake et Wizkid ont fait mieux avec « Jogodo », resté neuf semaines numéro un.

Le succès prolonge aussi une collaboration familière entre Davido et Mayorkun. À son entrée en tête le 11 août, « B4 B4 » était devenu leur deuxième numéro un commun après « The Best » en 2020, tandis que FOLA ajoutait alors un nouveau titre majeur à une année déjà marquée par plusieurs sommets dans les charts.

Un hit porté par « Oriadé »

« B4 B4 » figure sur « Oriadé », le sixième album studio de Davido, sorti le 31 juillet 2026. Apple Music présente ce projet de 13 titres comme un retour assumé du chanteur à ses racines, avec notamment Black Sherif, Aya Nakamura, Leon Thomas, Llona, JAZZWRLD et GL_Ceejay parmi les invités.

Le morceau avait démarré directement à la première place de l’Official Nigeria Top 100 avec 6,12 millions de streams à la demande et 46,5 millions de portée radio. Sa trajectoire s’est ensuite prolongée semaine après semaine malgré la concurrence d’Ayra Starr, Rema, Seyi Vibez ou encore Asake.

Le clip officiel conserve lui aussi une forte visibilité. Le 8 septembre, il figurait encore parmi les vidéos musicales tendance au Nigeria sur YouTube, un mois après sa mise en ligne sur la chaîne DavidoVEVO, avec plus de 7,7 millions de vues recensées par le suivi public des tendances de la plateforme.