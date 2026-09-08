Ariel Sheney aux côtés de « Septembre en Or » à Attécoubé pour les enfants atteints de cancer

Le chanteur ivoirien Ariel Sheney a pris part à Attécoubé à une rencontre de sensibilisation consacrée aux cancers pédiatriques, dans le cadre de « Septembre en Or ».

Le showbiz ivoirien s’invite aussi sur le terrain de la solidarité. Ariel Sheney a pris part, le week-end dernier à Attécoubé, à une rencontre de sensibilisation consacrée aux cancers pédiatriques dans le cadre de l’initiative « Septembre en Or ».

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Selon un compte rendu publié mardi 8 septembre 2026 par l’Agence gabonaise de presse (AGP), la conférence s’est tenue dans la salle de réception de la mairie d’Attécoubé. Autour de la chantre gabonaise Jamila Naboué, plusieurs intervenants étaient présents, parmi lesquels le Dr Ndoumi du Centre d’oncologie pédiatrique de Treichville et l’artiste ivoirien Ariel Sheney.

Une apparition qui dépasse le simple rendez-vous public

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La présence du chanteur n’est pas passée inaperçue. Sans transformer ce rendez-vous en déclaration personnelle, elle prend une résonance particulière au regard de l’histoire récente d’Ariel Sheney. Son épouse Nadiya Sabeh est décédée le 3 décembre 2025 après avoir combattu un cancer, une épreuve que l’artiste a depuis évoquée avec pudeur et émotion.

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Fin août, il lui a consacré « Ce Que Dieu A Fait », un titre très intime qui a rapidement trouvé son public en Côte d’Ivoire. Le morceau est entré dans le Top 3 hebdomadaire de YouTube dans le pays, prolongeant l’hommage musical rendu à celle qu’il appelait sa « lionne ».

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À Attécoubé, l’accent était cette fois placé sur la sensibilisation et la mobilisation collective. L’initiative portée par Jamila Naboué entend attirer davantage l’attention sur les enfants touchés par le cancer et sur l’accompagnement de leurs familles.

« Septembre en Or » mobilise aussi en Côte d’Ivoire

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Cette rencontre s’inscrit dans un mois particulièrement consacré à la cause. En Côte d’Ivoire, le Programme national de lutte contre le cancer et ses partenaires ont lancé le 3 septembre la campagne « Septembre en Or 2026 », destinée à renforcer la sensibilisation, le diagnostic précoce et la prise en charge des cancers de l’enfant.

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Le message national retenu cette année, « Une seule voix pour leur vie », appelle à une mobilisation large des institutions, de la société civile et du grand public. La présence d’une personnalité aussi suivie qu’Ariel Sheney contribue ainsi à donner une visibilité supplémentaire à cette cause, sans détourner l’attention de son objectif central : les enfants malades et leurs familles.