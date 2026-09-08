Affaire JP N’Da au Sénégal : Zagba le Requin interpelle les autorités ivoiriennes

L’affaire impliquant l’influenceur ivoirien JP N’Da au Sénégal continue de faire réagir. Zagba le Requin appelle à privilégier les voies officielles et à obtenir des informations précises auprès des autorités ivoiriennes.

L’affaire impliquant l’influenceur ivoirien JP N’Da au Sénégal continue de faire réagir en Côte d’Ivoire. Alors que les versions restent opposées sur l’altercation à l’origine de la procédure, Zagba le Requin appelle désormais à privilégier les voies officielles et à obtenir des informations précises sur la situation judiciaire du créateur de contenu.

Selon les médias sénégalais SeneNews et Seneweb, JP N’Da a été interpellé après une plainte déposée par la créatrice de contenu franco-sénégalaise Salimata, connue sous le nom de Salimata.mbn. Celle-ci l’accuse, ainsi qu’un autre créateur de contenu, Deven, de violences lors d’un séjour entre influenceurs au Sénégal. JP N’Da conteste cette version des faits. À ce stade, les circonstances exactes de l’incident restent disputées et la procédure en cours doit permettre de les établir.

Zagba le Requin demande de passer par les canaux officiels

Dans une prise de parole relayée ce mardi 8 septembre 2026 par IvoireMatin, Zagba le Requin a appelé les soutiens de JP N’Da à éviter les débordements sur les réseaux sociaux et à rechercher des informations fiables auprès des autorités compétentes. Il invite notamment à se tourner vers l’ambassade de Côte d’Ivoire au Sénégal afin de connaître avec précision l’évolution du dossier.

Cette intervention marque un changement de ton dans le buzz qui entoure l’affaire. Plutôt que d’alimenter l’affrontement entre communautés de fans, Zagba le Requin insiste sur la nécessité de laisser la procédure suivre son cours et de privilégier les démarches officielles. Il appelle également à éviter les injures et les propos xénophobes.

Une affaire suivie de près en Côte d’Ivoire et au Sénégal

SeneNews rapporte que les tensions auraient commencé pendant un séjour réunissant plusieurs créateurs de contenu, après des désaccords autour du règlement d’un établissement hôtelier. Seneweb indique de son côté que JP N’Da restait détenu au Sénégal au moment de sa publication du 7 septembre, tandis que Deven aurait été remis en liberté. Ces éléments sont rapportés par les médias cités et ne constituent pas, à eux seuls, une décision sur la culpabilité des personnes concernées.

La mobilisation autour de JP N’Da s’est depuis étendue à plusieurs figures du web ivoirien. En l’absence, au moment de cette publication, d’une communication officielle consultable de l’ambassade de Côte d’Ivoire au Sénégal ou des autorités judiciaires sénégalaises détaillant la suite de la procédure, la prudence reste de mise sur les réseaux sociaux.