Angélique Kidjo et Youssou N’Dour réunis au Grand Rex pour un concert à deux

La diva béninoise Angélique Kidjo et la star sénégalaise Youssou N’Dour uniront leurs répertoires le 24 mars 2027 au Grand Rex, à Paris, pour une date unique en France annoncée dans le cadre de leur projet « Chimes of Freedom ».

Angélique Kidjo et Youssou N’Dour partageront la scène du Grand Rex, à Paris, le 24 mars 2027 à 20 heures, pour un concert construit à deux. La salle parisienne présente cette rencontre comme une date unique en France de leur projet commun « Chimes of Freedom », avec un programme pensé autour des répertoires des deux artistes.

La formule promet davantage qu’une succession de prestations. Les deux figures de la musique africaine veulent croiser leurs chansons, leurs langues et leurs influences sur une même scène, dans un esprit de dialogue musical. Le Grand Rex présente le rendez-vous comme un duo « frère-sœur », une image qui traduit la proximité artistique qu’ils revendiquent depuis plusieurs années.

La billetterie a ouvert le 4 septembre, avec des tarifs annoncés entre 49,90 et 144,50 euros. La distribution publiée par le Grand Rex réunit notamment Mustapha Gaye à la guitare, Thierry Vaton aux claviers, Rody Cereyon à la basse et Grégory Louis à la batterie, avec Babacar Faye et David Donatien aux percussions.

Pour le public béninois, l’affiche a une résonance particulière. Originaire de Ouidah, Angélique Kidjo partage ici la tête d’affiche avec Youssou N’Dour, l’une des voix les plus emblématiques du Sénégal. Leur rencontre réunit ainsi deux trajectoires majeures de la musique ouest-africaine devenues internationales.

Un duo rêvé depuis longtemps

Angélique Kidjo explique que la voix et la musique de Youssou N’Dour ont longtemps compté parmi ses sources d’inspiration. Les deux artistes avaient déjà eu l’occasion de chanter ensemble sur quelques titres, mais jamais de construire un spectacle complet autour de leurs deux univers.

Youssou N’Dour présente de son côté cette collaboration comme un projet longtemps envisagé mais retardé par leurs calendriers respectifs. Le chanteur sénégalais indique que cette série de concerts doit véritablement prendre forme à partir de mars 2027, avec un travail commun sur les morceaux les plus significatifs de leurs catalogues.

Deux icônes africaines sur la même scène

Angélique Kidjo poursuit depuis plus de trois décennies une carrière internationale mêlant afropop, traditions béninoises, jazz, soul et collaborations transatlantiques. Son parcours a été couronné par plusieurs Grammy Awards ainsi que par le Polar Music Prize en 2023.

Youssou N’Dour porte, lui, le mbalax sénégalais sur les scènes internationales depuis plus de quarante ans, tout en multipliant les passerelles avec la pop et les musiques du monde. Le rendez-vous du 24 mars 2027 au Grand Rex doit donner à cette complicité un format inédit : un concert complet conçu et interprété ensemble.