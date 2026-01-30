Côte d’Ivoire : Ramatoulaye Dj présente ses excuses après sa condamnation

L’humoriste ivoirien Amani Koffi Mathieu, connu sous le pseudonyme Ramatoulaye Dj, a présenté ses excuses à la nation ce vendredi 30 janvier 2026, quelques jours après sa condamnation pour outrage à l’emblème national.

Reconnu coupable le 27 janvier pour avoir piétiné le drapeau ivoirien dans une vidéo diffusée lors de la CAN 2025, Ramatoulaye Dj avait été condamné à 15 jours de prison ferme et à une amende de 300 000 FCFA. Dans un message publié sur sa page Facebook, il a exprimé sa compréhension et sa remise en question : « J’ai compris aujourd’hui, plus que jamais, que nos emblèmes nationaux sont sacrés. »

L’artiste a remercié l’institution judiciaire pour lui avoir rappelé ses devoirs de citoyen et le personnel pénitentiaire pour leur humanité. Désormais libre, il promet de poursuivre son humour avec responsabilité : « L’humour est mon métier, mais le respect de la Côte d’Ivoire est mon devoir », a-t-il affirmé, demandant une seconde chance à ses fans et au public.

Cette affaire, qui a également conduit à la confiscation définitive de son téléphone portable, marque un tournant dans la carrière de Ramatoulaye Dj, désormais déterminé à être un citoyen « plus responsable ».