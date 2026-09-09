Bénin : Cotonou accueille ce mercredi un séminaire ministériel de l’UA sur Femmes, Paix et Sécurité

Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine tient ce mercredi 9 septembre à Cotonou un séminaire ministériel de haut niveau consacré à l’agenda « Femmes, Paix et Sécurité », dans le cadre du processus de Swakopmund. La ministre béninoise des Affaires étrangères, Corinne Amori Brunet, doit ouvrir les travaux.

COTONOU, 9 septembre 2026 — Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine tient ce mercredi à Cotonou un séminaire ministériel de haut niveau consacré à l’agenda « Femmes, Paix et Sécurité », une rencontre destinée à renforcer la participation des femmes aux mécanismes africains de prévention des conflits, de médiation et de consolidation de la paix.

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La réunion, inscrite au calendrier officiel du Département Paix et Sécurité de l’Union africaine, se déroule dans le cadre du processus de Swakopmund. La ministre béninoise des Affaires étrangères, Corinne Amori Brunet, qui assure la présidence du Conseil de paix et de sécurité pour le mois de septembre, est attendue à l’ouverture des travaux.

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Selon une note d’analyse publiée à la veille de la rencontre par Amani Africa, le séminaire doit réunir des responsables de l’Union africaine, des représentants des États membres et des partenaires engagés dans l’agenda Femmes, Paix et Sécurité. La représentante spéciale de l’UA sur cette question, Liberata Mulamula, ainsi que des responsables d’ONU Femmes figurent parmi les intervenants annoncés.

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Le processus de Swakopmund a été institutionnalisé par le Conseil de paix et de sécurité en mars 2024 comme une plateforme ministérielle périodique. Il vise à donner une place plus structurée aux enjeux liés à la participation des femmes dans la prévention des crises, les négociations de paix, la reconstruction post-conflit et la gouvernance sécuritaire.

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La rencontre de Cotonou intervient alors que plusieurs pays africains restent confrontés à des conflits armés, à l’extrémisme violent, aux déplacements de populations et à des crises politiques qui affectent particulièrement les femmes et les filles. Malgré les cadres adoptés au niveau continental, leur représentation dans les processus formels de paix demeure encore limitée.

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Le choix de Cotonou s’inscrit aussi dans un contexte de rapprochement entre le Bénin et les institutions de paix et de sécurité de l’Union africaine. Début septembre, une délégation conduite par le commissaire de l’UA aux Affaires politiques, à la Paix et à la Sécurité, Bankole Adeoye, avait échangé avec les autorités béninoises sur la stabilité politique, la sécurité et la coopération sous-régionale.

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Les travaux de ce mercredi doivent permettre aux participants de faire le point sur la mise en œuvre de l’agenda Femmes, Paix et Sécurité en Afrique et d’identifier des pistes pour renforcer l’implication des femmes dans les dispositifs de prévention, de médiation et de consolidation de la paix. Les conclusions du séminaire sont attendues à l’issue des discussions.