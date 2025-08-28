Raids russes sur Kiev : 14 morts, dont trois enfants

PolitiqueEconomieSécuritéDiplomatieCultureEnvironnementConseil des ministresFaits diversCommuniqué En BrèveRaids russes sur Kiev : 14 morts, dont trois enfantsPar BENIN WEB TV28 Août 2025 à 10:16PartagerFacebookTwitterWhatsAppTelegramE-mailImprimer TOUTES LES DÉPÊCHESLa Russie a lancé 629 drones et missiles lors d’une attaque nocturne, selon l’armée ukrainienneFrappes sur Kiev : au moins trois morts et neuf blessés, selon les autoritésChine : Kim Jong-un attendu au défilé militaire du 3 septembre à Pékin, selon un diplomateJeune meurtrier de Miguel Uribe condamné à sept ans en ColombieUkraine : puissantes explosions entendues à Kiev, selon un journaliste de l’AFPÉtats-Unis: le pape Léon XIV «profondément attristé» par la fusillade mortelle dans une église de MinneapolisBayrou prêt à négocier si l’effort est reconnuL’Iran prévient que l’activation du mécanisme de sanctions affecterait sa coopération avec l’AIEAArgentine : des projectiles visent le président Milei, exfiltré indemneIsraël exige le retrait du rapport appuyé par l’ONU sur la famine à GazaVOIR TOUS LES FLASHSFrappes russes sur Kiev : le bilan s’élève à 14 morts, dont trois enfants. LAISSER UN COMMENTAIRE Annuler la réponseCommenter :S'il vous plaît entrez votre commentaire! Nom :*S'il vous plaît entrez votre nom ici Email :*Vous avez entré une adresse email incorrecte!Veuillez entrer votre adresse email ici Enregistrer mon nom, email et site web dans ce navigateur pour la prochaine fois que je commenterai. Captcha verification failed!Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!