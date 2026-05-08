SPL: Cristiano Ronaldo atteint la barre des 100 buts en championnat saoudien

Toujours aussi décisif avec Al Nassr, Cristiano Ronaldo a inscrit jeudi soir son 100e but en Saudi Pro League lors du succès face à Al Shabab. À 41 ans, la star portugaise continue d’affoler les statistiques et de porter son équipe dans la course au titre.

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L’attaquant d’Al Nassr, Cristiano Ronaldo, a franchi un nouveau cap historique en inscrivant son 100e but en Saudi Pro League. La star portugaise a atteint cette barre symbolique jeudi soir lors de la victoire de son équipe face à Al Shabab (4-2). L’autre homme fort de la rencontre se nomme João Félix. Auteur d’un triplé, l’international portugais a largement contribué au succès d’Al Nassr, qui consolide ainsi sa place en tête du championnat avec cinq points d’avance.

Cristiano Ronaldo a trouvé le chemin des filets à la 75e minute en reprenant un ballon mal négocié par Sadio Mané, permettant aux siens de prendre définitivement le large au tableau d’affichage. À 41 ans, le quintuple Ballon d’Or continue d’empiler les records et atteint la barre des 100 buts en championnat saoudien en moins de quatre saisons. Avec déjà 26 réalisations cette saison, Ronaldo demeure l’un des principaux artisans de la course au titre d’Al Nassr.





