Burna Boy et Shakira vont interpréter la chanson officielle du Mondial 2026

La FIFA a choisi Burna Boy et Shakira pour interpréter Dai Dai, la chanson officielle de la Coupe du monde 2026. Une nouvelle consécration pour la musique nigériane, déjà représentée lors du Mondial 2022 par Davido.

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La star nigériane de l’Afrobeats Burna Boy participera à l’interprétation de la chanson officielle de la Coupe du monde 2026 aux côtés de l’icône pop colombienne Shakira. Le titre, baptisé Dai Dai, sera dévoilé officiellement le 14 mai, comme l’a annoncé Shakira sur ses réseaux sociaux. « Depuis le stade Maracanã, voici “Dai Dai”, la chanson officielle de la Coupe du monde 2026. Sortie le 14/05. Nous sommes prêts ! », a écrit l’artiste colombienne dans une publication accompagnée d’une référence à Burna Boy.

Il s’agira de la deuxième Coupe du monde consécutive marquée par la présence d’un artiste nigérian sur l’hymne officiel de la compétition. Lors du Mondial 2022 au Qatar, Davido avait déjà participé au titre officiel Hayya Hayya (Better Together). La Coupe du monde 2026 sera organisée conjointement par Canada, Mexique et les États-Unis. Le tournoi se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 et marquera la première édition de l’histoire disputée à 48 sélections.





