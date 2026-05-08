Real Madrid: tabassé par Tchouaméni, Fede Valverde forfait pour le Clasico face au Barça

Victime d’un traumatisme crânien lors d’un incident à l’entraînement, Federico Valverde manquera le choc décisif entre le Real Madrid et le FC Barcelone ce week-end en Liga. Le club madrilène a confirmé l’absence du milieu uruguayen pour une période comprise entre dix et quatorze jours.

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Le Real Madrid a annoncé que Federico Valverde souffrait d’un traumatisme crânien à la suite d’un incident survenu à l’entraînement. Le milieu de terrain uruguayen sera contraint de déclarer forfait pour le Clasico face au FC Barcelone, une rencontre capitale dans la course au titre en Liga.

Dans un communiqué officiel, le club madrilène a précisé que les examens réalisés par les services médicaux avaient confirmé la nature de la blessure. « Les examens effectués aujourd’hui sur notre joueur Fede Valverde par les services médicaux du Real Madrid ont révélé un traumatisme crânien », indique le communiqué.

Le club espagnol a également rassuré sur l’état de santé du joueur. « Valverde est rentré chez lui et se porte bien. Il devra toutefois observer une période de repos estimée entre dix et quatorze jours, conformément aux protocoles médicaux liés à ce type de diagnostic. » Selon plusieurs médias espagnols, cette blessure serait survenue après un choc lors d’une séance d’entraînement impliquant Aurélien Tchouaméni.





