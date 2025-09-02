Présidentielle 2026: Le Bloc Républicain accueille officiellement son candidat

Le Bloc Républicain (BR) a officiellement accueilli, ce lundi 1er septembre 2025 à son siège national à Cotonou, son candidat et celui de la mouvance présidentielle à l’élection d’avril 2026, Romuald Wadagni.

Le candidat de la mouvance s’est rendu au siège du Bloc Républicain pour une visite de courtoisie, de prise de contact et surtout de remerciement.

La séance, présidée par Abdoulaye Bio Tchané, président du parti, a réuni plusieurs ministres, cadres et militants du BR, venus témoigner de leur soutien indéfectible au candidat de la mouvance.

Prenant la parole, Amavi Joseph Anani, vice-président du BR, a confirmé la désignation de l’actuel ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances :

« C’est donc officiel que Monsieur Romuald Wadagni est le candidat du Bloc Républicain. Aujourd’hui, il est venu en visite au secrétariat exécutif national, à son siège, ici même à Cotonou, pour une visite de courtoisie, de salutation, de remerciement et de prise de contact, avant que nous ne tombions dans la phase active de cette campagne qui se prépare progressivement. »

Le vice-président a insisté sur la démarche ayant conduit à ce choix, axée sur les critères de développement et de vision nationale.

« Il fallait d’abord élaborer les critères de désignation de celui qui allait porter les standards de notre parti et, plus largement, de la majorité présidentielle. Naturellement, ceux qui ont compris que ce choix était le meilleur ont désigné Romuald Wadagni, qui remplit tous ces critères à la fois », a-t-il souligné.

Dimanche 31 août, plusieurs personnalités politiques du pays avaient déjà reçu Romuald Wadagni dans le cadre de sa première tournée de prise de contact.

- Publicité-

Rappelons que le ministre d’État a été désigné la veille, dimanche 31 août 2025, candidat unique de la mouvance présidentielle par les deux principales formations politiques au pouvoir, le Bloc Républicain et l’Union Progressiste le Renouveau, à l’issue de sessions extraordinaires organisées par leurs instances respectives.