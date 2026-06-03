Bénin : un réseau présumé de vols de motos et de cambriolages démantelé à Porto-Novo

Le commissariat du 1er arrondissement de Porto-Novo a interpellé plusieurs suspects lors d’une opération menée à l’aube du mardi 2 juin 2026 dans le département de l’Ouémé, selon un communiqué de la Police républicaine du Bénin, seule source disponible à ce stade. Cette intervention, réalisée dans le cadre d’une action de sécurisation et de lutte contre les activités illicites, s’est déroulée de manière coordonnée avec les unités mobilisées sur le terrain.

Le commissariat du 1er arrondissement de Porto-Novo a interpellé plusieurs suspects lors d’une opération menée à l’aube du mardi 2 juin 2026 dans le département de l’Ouémé, selon un communiqué de la Police républicaine du Bénin, seule source disponible à ce stade.

Le principal mis en cause, présenté comme activement recherché pour des faits de cambriolage et de vol avec violence, a été appréhendé en flagrant délit alors qu’il s’apprêtait, selon les autorités, à cambrioler une habitation au quartier Ahouantonkomè, dans le 1er arrondissement de la capitale. Les enquêteurs lui attribuent une implication présumée dans plusieurs vols de motocyclettes enregistrés dans le département de l’Ouémé, dont le vol d’une moto de marque PCX et de plusieurs téléphones portables. La Police républicaine précise qu’il s’agirait d’un repris de justice ayant déjà effectué plusieurs séjours en prison pour des faits de vol à main armée, sans donner davantage de précisions.

Les investigations conduites dans la foulée de cette première arrestation ont permis l’interpellation de plusieurs complices présumés. Un individu présenté comme receleur, venu de Cotonou pour transporter une moto Haojue 115 volée, a été arrêté à hauteur de Djrègbé, localité située sur l’axe Porto-Novo – Cotonou. La transaction présumée portait sur une somme de 180 000 francs CFA (environ 275 euros).

Des enquêtes en cours pour établir l’étendue du réseau

L’opération a été placée sous la coordination du commissaire de police Marcien Delidji. Elle s’inscrit dans une séquence d’interventions du commissariat du 1er arrondissement de Porto-Novo contre la criminalité urbaine : le 13 mai, quatre suspects avaient déjà été interpellés pour des faits similaires de vols de motos et de cambriolages dans la même zone, selon des informations publiées à l’époque par La Nouvelle Tribune.

Le nombre total de suspects interpellés lors de l’opération du 2 juin n’est pas précisé dans le communiqué. Les enquêtes se poursuivent pour déterminer l’étendue des activités du réseau et identifier d’éventuels complices supplémentaires. Les suspects sont présumés innocents.