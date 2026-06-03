Comment savoir si votre shampoing est inadapté selon votre coiffeur

Vous sortez du salon, le coiffeur a tourné la bouteille entre ses doigts et le verdict tombe : ce n’est pas le bon shampoing. Cette mise en cause du produit que vous achetez en grande surface depuis des années est devenue un rituel. Derrière l’argument commercial, des constats techniques : le shampoing, utilisé en moyenne deux à quatre fois par semaine et donc 100 à 200 fois par an, influe directement sur la santé du cuir chevelu et de la fibre capillaire.

Un professionnel formé repère en quelques secondes la nature des problèmes : sécheresse des longueurs, régraissage rapide des racines, démangeaisons, accumulation de silicones ou fragilisation du bulbe. Tous ces signes peuvent renvoyer à une incompatibilité entre votre shampoing et vos besoins capillaires réels — type de cheveux, fréquence de lavage, traitements chimiques antérieurs.

Le marché oppose aujourd’hui deux approches : des formules grand public souvent conçues pour mousser et séduire, parfois trop décapantes, et des shampoings professionnels ciblés, contenant des actifs plus concentrés et des bases lavantes plus douces. Cela ne signifie pas que toutes les références de supermarché sont mauvaises, mais que la lecture de la composition et l’adaptation au cas par cas sont essentielles.

Signes, tests et erreurs courantes à connaître

Plusieurs indices permettent d’évaluer si votre shampoing est inadapté. Si les racines regraissent en moins de 24 heures, un tensioactif agressif (sulfates comme sodium lauryl sulfate ou ammonium lauryl sulfate) peut stimuler la production de sébum et créer un cercle vicieux. Les shampoings conçus pour cheveux gras privilégient des tensioactifs doux et des actifs régulateurs (zinc PCA, argile, ortie).

Des longueurs rêches, cassantes ou qui paraissent plus sèches après le lavage signalent souvent une formule inadaptée aux cheveux fragilisés par colorations ou décolorations. Un bon shampoing laisse la fibre souple et démêlable ; si seule une grande quantité d’après‑shampoing rend la chevelure « portable », le produit de base est probablement trop agressif.

Des démangeaisons, tiraillements ou l’apparition de pellicules peuvent être liés à des parfums synthétiques, certains conservateurs ou des sulfates. Les cuirs chevelus sensibles bénéficient de formules apaisantes contenant aloe vera, panthénol ou niacinamide. Une augmentation de la chute de cheveux peut être multifactorielle (stress, post‑partum, saisons), mais un shampoing irritant fragilise le bulbe et peut aggraver la perte.

Pour les cheveux bouclés, un produit trop agressif casse la spirale et provoque frisottis et perte de définition ; les formules adaptées privilégient des tensioactifs doux (cocamidopropyl bétaïne, decyl glucoside) et des agents hydratants (glycérine, beurre de karité).

Trois tests simples sont recommandés : lire la liste INCI au dos du flacon — les trois premiers ingrédients composent la majeure partie du produit ; effectuer le test du toucher mèche le lendemain du lavage ; et maintenir une transition de trois semaines après le changement de shampoing pour laisser le cuir chevelu se rééquilibrer. Durant la période de sevrage, un effet de gras temporaire est possible.

Parmi les erreurs pratiques fréquentes : appliquer trop de produit (une noisette suffit pour cheveux mi‑longs), frotter les longueurs alors que le shampoing doit viser le cuir chevelu, rincer à l’eau trop chaude qui ouvre les écailles, et conserver la même référence pendant dix ans malgré l’évolution de la chevelure. Un rinçage insuffisant laisse des résidus : la règle concrète est que l’eau qui s’écoule à la fin doit être totalement transparente.