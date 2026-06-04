Patrick Bruel répond « Big Ben » à Catherine Ceylac sur son anatomie

Patrick Bruel fait de nouveau la une des médias en raison d’accusations de violences sexuelles portées à son encontre, accusations qu’il rejette avec fermeté. Le chanteur, célèbre pour son parcours musical et son image de séducteur, dément catégoriquement avoir exercé la moindre contrainte sur qui que ce soit. À ce jour, aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre, et il bénéficie de la présomption d’innocence. Parallèlement, cette affaire remet sous les projecteurs certaines archives télévisées, jusque-là peu exploitées, offrant un regard inédit sur l’artiste et sa manière de se présenter au public. Parmi ces documents, une séquence de 2016 dans l’émission Thé ou Café a particulièrement retenu l’attention.

Invité sur France 2 dans l’émission animée par Catherine Ceylac, Patrick Bruel s’est vu poser une question pour le moins audacieuse. La journaliste, dans un moment de légèreté, lui demande quel pseudonyme il aurait choisi s’il avait fait carrière dans l’industrie du cinéma pour adultes. Surprise par cette interrogation inattendue, l’interprète de Place des grands hommes ne tarde pas à répondre avec une pointe d’humour, lâchant le surnom de « Big Ben ». Cette appellation fait directement référence à l’emblématique horloge londonienne mais joue également sur une double lecture très claire, liée à l’évocation de son physique.

Cette réponse brève mais efficace suscite immédiatement un éclat de rire sur le plateau, tant de la part des invités que de l’animatrice, qui semble déstabilisée tout en jouant le jeu. Ce moment, diffusé en 2016, a su marquer les esprits grâce à la spontanéité et à l’autodérision du chanteur. Il illustre également le ton décomplexé que Patrick Bruel entretient depuis longtemps autour de son image publique et de sa réputation de charmeur. En effet, le chanteur n’a jamais esquivé les sous-entendus dès qu’il est question de sa séduction et de son physique.

Un rapport décomplexé à son physique et une image de séducteur entretenue

Cette facette de l’artiste s’est notamment illustrée deux ans avant cette émission, en 2014, lors de son passage sur le canapé rouge de l’émission Vivement Dimanche, animée par Michel Drucker. Invité pour promouvoir le film Tu veux ou tu veux pas, dans lequel il partage l’affiche avec Sophie Marceau, Patrick Bruel s’était livré à une anecdote concernant une scène de nudité. En effet, pour certaines prises jugées trop osées, une doublure corporelle avait été employée. L’interprète avait alors choisi la tonalité humoristique pour évoquer ce sujet délicat, en se comparant directement à son double de cinéma : « Je suis quand même mieux gaulé que le mec qu’ils ont pris », avait-il plaisanté, déclenchant les rires présents en plateau.

Il avait même insisté sur cette comparaison avec cette phrase pleine d’assurance : « J’te l’jure hein. Franchement, y a une différence ». Ce trait d’humour illustre la confiance qu’il affiche dans sa propre image, mais témoigne aussi d’un ego assumé. Patrick Bruel avait par ailleurs profité de cet échange pour adresser un compliment à sa partenaire à l’écran, Sophie Marceau, déclarant dans la bonne humeur : « Ce qui est difficile, c’est de résister pendant huit semaines à Sophie Marceau, c’est un rôle de composition ! ».

Depuis ses débuts dans les années 1990, Patrick Bruel cultive cette image de séducteur. Le phénomène souvent nommé « Bruelmania » résulte d’une combinaison entre son charisme, sa voix rauque et son regard intense, qui ont contribué à forger sa réputation auprès d’un public majoritairement féminin. Que ce soit dans ses chansons ou à l’écran, l’artiste incarne souvent des rôles de séducteurs, allant de personnages maladroits à des figures pleinement irrésistibles. Cette identité artistique est aussi renforcée par ses interviews, où il mêle autodérision et provocations légères.

Le célèbre surnom « Big Ben », lancé sur le ton de la plaisanterie, s’inscrit pleinement dans cette tradition de jeu avec son image publique, où Patrick Bruel affirme son rôle de « mâle assumé » sans jamais trop se prendre au sérieux. L’impact de cette séquence, déjà très virale à l’époque, a pris une tonalité particulière ces derniers temps, notamment à l’heure où les allégations qui pèsent sur lui alimentent les discussions en ligne. Certaines voix y voient une simple boutade, tandis que d’autres la recontextualisent à la lumière des accusations actuelles.