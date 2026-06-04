Agnès Léglise accuse Mathieu Kassovitz d’avoir envoyé une photo intime non sollicitée

Mathieu Kassovitz se retrouve au centre d’une polémique depuis le 3 juin 2026 après l’accusation publique d’Agnès Léglise, journaliste et ancienne compagne d’Antoine de Caunes, qui affirme avoir reçu une photo intime non sollicitée du réalisateur. La révélation, publiée sur le réseau X, a immédiatement relancé le débat autour des envois d’images à caractère sexuel non consenties et éclipsé la couverture médiatique de l’entretien du cinéaste dans Marianne.

Le message d’Agnès Léglise, posté en réaction à la reprise d’une citation de Mathieu Kassovitz dans un tweet du magazine Marianne, affirme qu’il lui aurait envoyé « sa bite » en photo, « évidemment non sollicitée et après un extrêmement bref échange sans aucun rapport ». Selon ses propos publiés sur X, l’envoi aurait eu lieu antérieurement et n’aurait pas été déclenché par un échange intime préalable.

À ce stade, Mathieu Kassovitz n’a pas publié de réponse publique à cette accusation. Le message de Mme Léglise a été largement relayé et commenté en ligne, faisant basculer l’attention médiatique de l’interview vers l’accusation personnelle portée sur le réseau social.

Contexte de l’interview et réactions médiatiques

L’accusation intervient alors que l’entretien de Kassovitz dans Marianne faisait déjà parler pour des raisons politiques. Dans cet entretien, le réalisateur évoquait son rôle dans le film La Bataille de Gaulle, où il incarne l’amiral Darlan, et formulait une critique virulente de la classe politique contemporaine, lui reprochant un manque de courage et de vision.

La phrase mise en avant par le tweet du magazine — « De Gaulle avait une grosse paire de couilles, c’est ce qui manque à la vie politique aujourd’hui » — avait suscité des réactions pour son ton provocateur. Kassovitz y opposait l’image du général de Gaulle à des dirigeants actuels qu’il juge incapables de prendre des décisions courageuses. Il a par ailleurs exprimé son admiration pour Dominique de Villepin, qualifiant l’ancien Premier ministre de « seule option raisonnable » et indiquant qu’il serait prêt à voter pour lui, alors qu’il déclare ne jamais avoir voté auparavant.

La publication d’Agnès Léglise sur X a radicalement modifié la trajectoire de la couverture médiatique : de l’entretien politique, l’attention s’est déplacée vers l’allégation d’un envoi d’image intime non sollicitée. Ce type de pratique — fréquemment désigné comme « dick pic non consentie » — est de plus en plus signalé et dénoncé sur les réseaux sociaux par des personnes victimes d’envois sexuels non sollicités.

Agnès Léglise, qui porte publiquement cette accusation sur X, est connue pour sa carrière journalistique et pour sa relation passée avec Antoine de Caunes. Le message incriminé, relayé par des captures et des échanges sur la plateforme, a alimenté un important flux de réactions en ligne depuis sa publication le 3 juin 2026.

Pour l’instant, aucune déclaration officielle de Mathieu Kassovitz n’a été communiquée en réponse à ces allégations et aucune autre information factuelle complémentaire n’a été rendue publique.