Bénin: des mesures sociales fortes dans l’enseignement dont la gratuité de la scolarité pour les filles dans le secondaire

Le gouvernement béninois annonce une mesure sociale majeure en faveur de l’éducation et de l’égalité des chances. À compter de l’année scolaire 2026-2027, la gratuité de la scolarité pour les filles, de la classe de 6e jusqu’en Terminale, entre en vigueur sur l’ensemble du territoire national.

Cette décision vise à lever les obstacles financiers qui freinent encore l’accès et le maintien des jeunes filles dans l’enseignement secondaire. Elle s’inscrit dans une politique plus large de promotion de l’éducation des filles, considérée comme un levier central du développement humain, de la réduction des inégalités et de la lutte contre la pauvreté.

Concrètement, la mesure devrait alléger de manière significative les charges supportées par les familles, notamment en matière de frais de scolarité, et contribuer à réduire les abandons scolaires liés aux contraintes économiques, particulièrement dans les zones rurales et les milieux vulnérables.

Au-delà de l’impact social immédiat, les autorités entendent favoriser une meilleure représentativité des filles dans les cycles secondaires et supérieurs, renforcer leur autonomisation et préparer une génération de femmes mieux formées, capables de participer pleinement à la vie économique et civique du pays.

La mise en œuvre opérationnelle de cette gratuité, ainsi que ses modalités pratiques, devraient être précisées par le ministère sectoriel concerné à l’approche de la rentrée scolaire 2026-2027.

Pour les autres mesures fortes, le gouvernement dans sa volonté permanente d’amélioration des conditions d’étude a mis à disposition, une enveloppe de 20 milliards de FCFA pour renforcer et accélérer le programme d’accès à l’eau potable et à l’électricité pour l’ensemble des établissements d’enseignement publics qui en sont dépourvus. Au niveau du sous secteur de l’enseignement supérieur, un comité est constitué pour statuer sur les conditions de relance et ou d’amélioration des œuvres sociales (transport, hébergement, restauration) dans les universités publiques dès la rentrée académique 2026-2027. Il présentera son rapport à la prochaine séance du Conseil des Ministres.