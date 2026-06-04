Niska annonce une nouvelle date au Stade de France après un sold out express

Niska a annoncé une seconde date au Stade de France après la mise en vente et l’écoulement des billets pour sa première date en moins de cinq heures, selon le site Kultur. Initialement programmé le 10 avril 2027, le concert affichait complet très rapidement : une deuxième représentation a donc été ajoutée le 11 avril 2027 pour répondre à la forte demande des fans.

L’information, relayée notamment sur X par le compte Kultur le 2 juin 2026, précise que la seconde date vise à permettre aux spectateurs n’ayant pas obtenu de place pour le premier soir d’assister au spectacle. Le communiqué et la publication sur le réseau social ont mis en avant la vitesse de la vente, soulignant le succès commercial de la mise en vente initiale.

Sur son compte Instagram, le rappeur a publié un message adressé à son public : « Ce Stade de France, ce n’est pas le mien, c’est le vôtre ». Le site officiel du Stade de France présente Niska comme un « rappeur iconique de toute une génération », actif depuis plus de dix ans, ayant « fait rayonner le 91 » et « imposé ses codes », rappelant son statut sur la scène rap francophone.

Contexte et calendrier des grandes soirées au Stade de France

La programmation du Stade de France de 2026-2027 s’inscrit dans une série de rendez-vous d’envergure après les trois concerts successifs d’Aya Nakamura les 29, 30 et 31 mai 2026. Aya Nakamura est devenue, à 31 ans, la première artiste française à remplir trois soirs consécutifs cette enceinte, une performance qui a été largement couverte par les médias et qui suit sa présence lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris en 2024.

Pour ces trois soirées, l’artiste a partagé la scène et le public avec plusieurs invités, parmi lesquels Corneille, Oumou Sangaré, Charlotte Cardin, SDM et sa mère, événements qui ont contribué à l’ampleur médiatique de ces concerts.

La programmation à venir au Stade de France comprend également des têtes d’affiche internationales et nationales. David Guetta doit se produire sur trois dates consécutives, les 11, 12 et 13 juin, puis Bruno Mars est attendu les 18, 20 et 21 juin. D’autres artistes tels que The Weeknd, BTS, PLK et Niska figurent au calendrier des prochains concerts annoncés par la salle.

Dans ce contexte de forte activité, l’annonce d’une seconde date pour Niska répond à la logique de programmation du stade, qui multiplie les soirées pour accueillir une demande soutenue. Les éléments confirmés par Kultur et la communication officielle du Stade de France restent limités aux dates et aux déclarations publiques citées, sans détails supplémentaires sur la billetterie ou le contenu artistique des concerts.