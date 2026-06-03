Un faux prêtre se présente comme Xavier Dupont de Ligonnès

Un témoignage diffusé mardi 2 juin par M6, dans l’émission Appel à témoins, s’est révélé faux et a relancé l’attention médiatique portée à l’affaire Dupont de Ligonnès : un homme ayant affirmé être Xavier Dupont de Ligonnès — porté disparu depuis plus de quinze ans après la découverte des corps de sa femme et de leurs enfants sous la terrasse familiale — a été présenté à l’antenne, avant que la chaîne ne dénonce un « faux témoignage » et présente ses excuses.

L’affaire Dupont de Ligonnès, qui fascine et interroge le public français depuis la disparition de Xavier après la macabre découverte dans la maison familiale, a connu de nombreuses fausses pistes au fil des années. Certaines rumeurs ou signalements ont été médiatisés sans qu’ils n’aboutissent à une identification formelle de l’ancien père de famille.

Lors du numéro spécial d’Appel à témoins, plusieurs intervenants ont pris la parole. Un témoin présenté sous le nom de « père Marc » a déclaré au journaliste Gilles Galloux qu’un homme lui aurait confessé, en pleurs, avoir séjourné quatre jours au sein de sa communauté religieuse et avoué les crimes. Le témoignage a été ensuite contesté publiquement par l’évêque de Carcassonne, Mgr Bruno Valentin, qui a indiqué ne pas avoir autorisé une telle prise de parole.

M6 dément et présente des excuses, le témoin affirme être Dupont de Ligonnès

Dans un communiqué diffusé après la diffusion de l’émission, M6 a indiqué avoir mené des vérifications et établi que le témoignage était « un faux témoignage ». La chaîne a déclaré présenter sans réserve ses excuses et a précisé que la séquence en question n’avait pas été validée selon les standards de vérification habituellement appliqués aux séquences préparées.

Selon des informations reprises par Le Figaro, l’auteur du faux témoignage a ensuite admis devant les enquêteurs ou les médias s’être présenté comme étant Xavier Dupont de Ligonnès et aurait exprimé le souhait de se rendre aux autorités. La personne en question s’était par ailleurs fait passer pour un prêtre, détail relevé dans le compte rendu des faits publiés par la presse.

La chaîne a rappelé la difficulté de contrôler en temps réel certains appels et interventions en direct, et a réagi rapidement après le démenti de la hiérarchie ecclésiastique mentionnée par le témoin. Dans le passé, plusieurs signalements et confusions ont déjà conduit à l’identification erronée de personnes présentées comme pouvant être Xavier Dupont de Ligonnès, sans confirmation ultérieure.

À ce stade, rien ne permet d’identifier cet homme comme étant Xavier Dupont de Ligonnès (Le Figaro).