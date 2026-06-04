Karine Le Marchand critique les violences après la victoire du PSG et réclame des sanctions

Le samedi 30 mai 2026, le Paris Saint-Germain (PSG) a affronté Arsenal lors de la finale très attendue de la Ligue des Champions. Cette rencontre a suscité une immense émotion chez les supporters parisiens, qui avaient déjà connu la joie d’une victoire similaire la saison précédente. Sous la conduite d’Ousmane Dembélé et de ses coéquipiers, l’équipe a su s’imposer une seconde fois dans cette prestigieuse compétition, remportant ainsi son deuxième titre et ajoutant une étoile de plus sur son maillot.

Cependant, cette victoire sportive aura rapidement été éclipsée par une série de débordements violents dans les rues de Paris. Les célébrations, notamment sur les Champs-Élysées, ont dégénéré, mobilisant un nombre important de forces de l’ordre et de secours. Parmi les incidents tragiques à déplorer, un jeune supporter parisien a perdu la vie à la suite d’un accident de motocross sur le périphérique, rappelant la gravité des événements qui ont suivi.

Face à cette situation, plusieurs personnalités publiques ont réagi fermement aux violences et aux dégâts matériels survenus après la rencontre. Karine Le Marchand, animatrice télé et figure médiatique, a exprimé son indignation concernant ces actes, dénonçant avec vigueur le comportement des fauteurs de troubles. Elle a appelé à des sanctions systématiques et au remboursement des dégâts causés aux biens publics et privés.

Karine Le Marchand dénonce avec vigueur les violences post-PSG

Au lendemain des émeutes parisiennes, Karine Le Marchand a profité d’une promenade en voiture dans la capitale pour livrer son ressenti sur la situation. Sur le célèbre axe des Champs-Élysées, théâtre des violences, elle a qualifié les auteurs de ces actes de « casseurs » et « délinquants ». Dans un premier temps, elle a déclaré : « Ces petits cons, quand ils sont contents, ils cassent, et quand ils ne sont pas contents, ils cassent », dénonçant l’irrationalité et la violence des débordements.

Plus loin dans son propos, Karine Le Marchand a rejeté toute excuse basée sur l’origine sociale des auteurs, demandant fermement que ces derniers assument pleinement les conséquences de leurs actes. Parlant en tant que mère de famille, elle a indiqué : « J’en ai rien à faire de leur origine sociale, j’en ai rien à faire de leur origine. Ils payent, c’est tout ! Combien ils ont pris de taule ? Combien ils doivent donner d’argent à la société ? »

La présentatrice de l’émission « L’amour est dans le pré » a ainsi exprimé la crainte d’être indirectement pénalisée, avec le poids des réparations et des indemnisations qui reposeraient, selon elle, sur l’ensemble des contribuables. « Qui c’est qui va payer ? C’est encore les assurances, c’est encore les impôts, c’est encore moi. Moi, je n’ai pas à payer pour ces cassos. Je suis désolée », a-t-elle lancé avec émotion.

Elle a été particulièrement insistante sur la nécessité d’une réponse judiciaire et financière à la hauteur de la gravité des vandalismes observés. « Les casseurs doivent payer au sens large. Ils doivent payer sur leur argent, sur leurs allocs s’ils ont des allocs, sur leur salaire à la source », a-t-elle insisté, appelant à une application stricte de la justice.

Karine Le Marchand a également réclamé que ces individus soient fichés par les autorités et condamnés à des peines privatives de liberté, soulignant : « Il faut qu’à un moment, on ne puisse pas casser impunément, casser, tabasser. On est dans quel monde ? ». Ses propos traduisent un rejet total des violences post-match et une volonté d’obtenir des mesures fermes face à ces comportements.