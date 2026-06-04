Xavier Dupont de Ligonnès : l’enquêteur Gilles Galloux admet que c’était fumeux

Au lendemain de la diffusion sur M6 de l’émission Appel à témoins consacrée à l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès et présentée par Julien Courbet, plusieurs éléments apparus en direct ont été remis en question, provoquant une vive polémique autour d’un témoignage présenté comme déterminant.

Mercredi 3 juin 2026, Gilles Galloux, ancien policier spécialisé dans les enquêtes cyber et figure de l’émission, est revenu sur ces séquences lors de son passage sur Culture Médias (Europe 1). Il a notamment raconté la prise de contact, en plateau, avec un individu affirmant détenir des informations sur le fugitif, et expliqué les difficultés rencontrées pour vérifier ces allégations.

La séquence la plus controversée mettait en scène un homme présenté comme un prêtre, le « père Marc », dont les déclarations ont été contestées par la hiérarchie ecclésiastique. Le diocèse de Carcassonne et Narbonne, par la voix de son évêque, a démenti avoir autorisé une quelconque prise de parole sur ce dossier.

Le père Marc, un témoignage sur Xavier Dupont de Ligonnès aussitôt contredit par son évêque

Dans le reportage, l’homme présenté comme le père Marc affirmait que Xavier Dupont de Ligonnès avait séjourné quatre jours au sein de sa communauté religieuse. Selon ce récit, le fugitif se serait confié en larmes, aurait « passé quinze minutes à pleurer » et, toujours d’après le prêtre, lui aurait avoué être l’auteur des meurtres de son épouse et de leurs quatre enfants.

Pour justifier son intervention médiatique, le père Marc prétendait avoir obtenu de son évêque l’autorisation de déroger au secret de la confession afin de témoigner. Ce point a été immédiatement contesté par Mgr Bruno Valentin, évêque du diocèse de Carcassonne et Narbonne, qui a publié une vidéo relayée par RTL. Mgr Valentin déclare qu’« un homme se présentant comme prêtre du diocèse de Carcassonne et Narbonne […] a fait hier une intervention sur M6 en prétendant faire des révélations avec mon accord. Jamais personne ne m’a contacté à propos de l’affaire évoquée. Ni celui qui a pris la parole, ni même M6, avant de diffuser de tels propos. Je déplore donc ce manque de rigueur et de professionnalisme qui a abouti à cette séquence trompeuse pour le public. »

Interrogé sur Europe 1, Gilles Galloux a décrit les vérifications menées depuis le plateau et comment le récit s’est effrité. « Petit à petit, j’ai quand même vu le truc se dégonfler », a-t-il déclaré. Il affirme avoir demandé des éléments concrets — date de naissance, nom de la mère — auxquels l’appelant n’aurait pas répondu directement, et que la photo promise n’est jamais parvenue.

Thomas Isle, animateur, a pointé l’invraisemblance de certaines allégations en rappelant que « l’homme le plus recherché de France pose pour un selfie ? ». Selon Gilles Galloux, le témoin a progressivement « en rajouté » pour rendre son récit « encore plus extraordinaire » et, dans ses termes, « encore plus fumeux ». D’autres séquences diffusées durant l’émission comprenaient une photo présentée comme issue d’une caméra embarquée de Tesla montrant un homme ressemblant au fugitif, ainsi qu’un portrait-robot vieilli réalisé par intelligence artificielle.

Gilles Galloux a par ailleurs évoqué une reconstitution possible du parcours du fugitif jusqu’à Nice autour du 21 avril 2011, avec New York indiqué comme destination présumée. Aucun de ces éléments n’a été présenté comme une preuve irréfutable. L’émission ne l’a jamais prétendu non plus, mais la soirée aura surtout laissé derrière elle plusieurs témoignages dont la fiabilité s’avère désormais ouvertement contestée.