Lucie Lucas révèle avoir caché sa maladie à ses trois enfants

Le mardi 2 juin 2026, la comédienne Lucie Lucas était à l’affiche de la série Demain nous appartient sur TF1 et s’est confiée longuement dans une interview accordée à Gala.fr sur son burn-out, sa dépression et le travail qu’elle mène pour préserver sa santé mentale.

Au cours de cet entretien, Lucie Lucas a évoqué un parcours personnel marqué par des violences qu’elle dit avoir traversées et la lente reconstruction qui en découle. « Ma vie est un parcours de violences, donc je pense que ça va me prendre beaucoup de temps, il faut que je m’arme de patience », a-t-elle déclaré, ajoutant : « Je vais mieux, clairement. Mais ce n’est pas encore fini pour moi ».

La comédienne a expliqué être désormais très attentive à l’équilibre de son quotidien pour éviter de replonger dans le surtravail et les épuisements précédents. Elle a précisé vouloir ménager un temps pour sa vie de famille, son activité professionnelle et des moments pour elle-même afin de « vivre au mieux » et limiter les risques de rechute.

Dialogue familial et sensibilisation des enfants

Lucie Lucas a raconté avoir, à un moment donné, craqué devant ses enfants et choisi de ne plus masquer ses émotions. Elle a estimé qu’il valait mieux « mettre des mots » sur ce qu’elle traversait afin que ses enfants comprennent ce qu’ils voyaient et ressentaient. « Parfois, la souffrance est trop grande, surtout quand plusieurs choses se cumulent : donner tout sur un tournage, être là pour sa famille, et traverser en même temps une réactivation traumatique, c’est trop pour un être humain », a-t-elle expliqué.

Dans l’interview, la comédienne indique avoir ouvert un dialogue avec ses enfants pour leur « donner des outils pour se protéger » et les sensibiliser à des sujets jugés essentiels par elle : la santé mentale, les violences faites aux enfants, les violences sexistes et sexuelles, ainsi que « les mécanismes de prédation et de domination ». Elle dit aussi leur avoir expliqué « pourquoi leur mère est abîmée » et persévérer dans un échange informé et affectueux.

Le terme de « réactivation traumatique » employé par Lucie Lucas renvoie, selon elle, à des réactions intenses lorsque des souvenirs ou des blessures anciennes sont ravivés. Dans le récit qu’elle fait de son quotidien, cette réactivation s’inscrit dans un contexte où s’additionnent exigences professionnelles et attentes familiales, provoquant des moments de fragilité.

La comédienne a enfin souligné l’importance, selon elle, d’arrêter de hiérarchiser les êtres humains et d’infantiliser les enfants, tout en défendant l’idée qu’il faut « protéger leur innocence » mais aussi leur fournir des outils pour évoluer dans un monde parfois violent. Ces éléments figurent dans l’entretien publié par Gala.fr, le même jour que sa présence à l’écran dans Demain nous appartient sur TF1.