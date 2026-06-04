Xavier Dupont de Ligonnès : l’évêque de Carcassonne dément avoir reçu les confidences du père Marc

Xavier Dupont de Ligonnès refait surface dans le débat public après la diffusion, le 2 juin 2026, d’un numéro spécial de l’émission Appel à témoins sur M6. Un homme présenté comme le « père Marc » affirme que le suspect, recherché depuis avril 2011, aurait séjourné plusieurs jours au sein de sa communauté religieuse et lui aurait, selon ses dires, confié être l’auteur des meurtres de sa femme et de leurs quatre enfants. Ces affirmations ont été aussitôt contestées par Mgr Bruno Valentin, évêque de Carcassonne et Narbonne.

La disparition de Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d’avoir assassiné sa femme Agnès et leurs quatre enfants — Arthur, Thomas, Anne et Benoît — en avril 2011, demeure l’un des dossiers criminels les plus médiatisés en France. Quinze ans après les faits, toute information nouvelle sur la présence ou les mouvements de l’homme continue d’alimenter la couverture médiatique et les recherches autour de l’affaire.

L’émission de M6, annoncée comme contenant un « élément inédit » et des révélations exclusives, a consacré un reportage au cas Dupont de Ligonnès. C’est dans ce cadre que l’homme identifié à l’antenne comme le « père Marc » a livré son témoignage, assurant notamment que l’ancien retraité aurait séjourné « quatre jours » au sein de sa communauté et qu’il lui aurait, en pleurant pendant « quinze minutes », « confessé toute cette tristesse » et s’être avoué responsable des crimes évoqués.

Le témoignage du « père Marc » et le démenti de l’évêque

Selon la version rapportée à l’antenne, le « père Marc » a relaté une confidence grave : après plusieurs jours dans la communauté, Xavier Dupont de Ligonnès se serait entretenu avec lui et lui aurait attribué la responsabilité des meurtres. Le témoin a décrit l’état apparent de l’homme, qu’il a jugé « vraiment désespéré », et a expliqué que la conversation avait pris la forme d’une confession personnelle.

Le reportage a aussi abordé la question du secret de la confession. Le « père Marc » a déclaré que, exceptionnellement, l’évêque lui aurait donné l’autorisation de déroger au secret pour transmettre ces informations à la production de M6 et contribuer à l’enquête médiatique. Cette assertion porte sur la règle du secret de la confession, généralement considérée comme inviolable au sein de l’Église catholique.

En réaction, Mgr Bruno Valentin a publié une vidéo le 3 juin dans laquelle il dément formellement avoir été contacté ou avoir donné son accord. « Un homme se présentant comme prêtre du diocèse de Carcassonne et Narbonne, dont j’ai la charge, a fait hier une intervention sur M6 en prétendant faire des révélations avec mon accord. Jamais personne ne m’a contacté à propos de l’affaire évoquée. Ni celui qui a pris la parole, ni même M6, avant de diffuser de tels propos », affirme l’évêque, qualifiant la séquence de « trompeuse » pour le public. Cette vidéo a été partagée par RTL.

Une prise de parole du « père Marc » diffusée à l’antenne et le démenti public de l’évêque marquent, pour l’heure, les derniers éléments rendus publics concernant cette séquence du reportage. Reste désormais à connaître la réaction de M6 face à ces déclarations.