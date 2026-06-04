David et Jonathan se retrouvent 38 ans après ‘Est‑ce que tu viens pour les vacances’ pour leur première tournée

David et Jonathan, le duo des années 1980 connu pour le tube Est-ce que tu viens pour les vacances ?, se reforme après 35 ans de séparation pour participer à une tournée collective annoncée en janvier 2027. Cette réunion, née d’une première collaboration en 2019, marque le retour scénique des deux artistes qui n’avaient jusque-là jamais fait de tournée à proprement parler.

Leur chanson sortie en 1988 est restée populaire et traverse les générations, plaçant David et Jonathan parmi les références de la pop française de la fin des années 80. Malgré ce succès discographique, le duo a longtemps été absent de la grande tournée d’envergure, se contentant de galas et d’apparitions épisodiques.

Les retrouvailles ont été amorcées en 2019 lorsque l’animateur Jérôme Anthony a invité les deux artistes à participer à l’émission Totalement 80. Selon David, Anthony a « eu des mots sympas » et les a encouragés à revenir « pour les enfants », ce qui a relancé leur présence sur scène et multiplié les témoignages de fans.

Retour sur une trajectoire marquée par le succès, l’éloignement et la reprise

David et Jonathan se sont rencontrés au lycée avant de transformer leur complicité d’adolescents en projet musical. Leur carrière commune leur a offert un tube intemporel, mais pas l’expérience d’une tournée traditionnelle : « les deux hommes ont manqué une étape importante dans leur carrière malgré le succès : la scène », rappelle leur parcours.

Après leur séparation, chacun a tenté une carrière solo. David évoque des années difficiles, indiquant avoir connu « dix ans de désert » avant que Pascal Obispo ne lui tende la main, selon ses propres mots. Il relate également un rejet lié à l’image du duo : « La musique est bien, mais le mec qui a fait David et Jonathan, on n’en veut pas. On a été boycottés à cause de notre image. »

Jonathan, de son côté, a enregistré un disque mais a ensuite pris ses distances avec le monde musical après un accident de scooter, décision qui l’a éloigné durablement des studios et des scènes.

La prochaine étape pour le duo sera une participation annoncée au spectacle RFM Party 80 en janvier 2027, qui célébrera le 20e anniversaire de l’événement et se tiendra dans des Zéniths avec des artistes français et internationaux. David a qualifié cette perspective de « gros show » et s’est réjoui de pouvoir enfin retrouver la grande scène après des années d’absence.

Si l’accent est pour l’instant mis sur cette tournée collective, les deux artistes n’excluent pas, dans leurs déclarations, la possibilité d’un retour en studio : « Ce n’était pas l’idée de départ, ce n’est pas prévu, mais on ne sait jamais. Au vu de l’enthousiasme général, si on en a envie, pourquoi pas ? », a confié David.

David et Jonathan rejoindront donc RFM Party 80 en janvier 2027 pour les concerts annoncés dans des Zéniths.