Première visite au Bangladesh depuis 2012 du chef de la diplomatie pakistanaise

Par BENIN WEB TV
Le ministre des Affaires étrangères pakistanais, Ishaq Dar, se rend à Dacca samedi 23 août pour une visite inédite à ce niveau depuis treize ans, la plus haute représentation pakistanaise au Bangladesh depuis 2012, qualifiée par Islamabad d’« étape importante dans les relations Pakistan-Bangladesh », rapporte l’AFP. Cette visite vise à resserrer les liens entre les deux pays, anciens ennemis depuis la scission du Pakistan oriental en 1971, et doit aboutir dimanche à la signature de plusieurs accords, notamment dans le domaine du commerce.

