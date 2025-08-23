Portugal: un pompier décède en combattant un incendie à Sabugal

Un pompier a été tué au Portugal après avoir été blessé en combattant l’un des incendies forestiers qui ravagent le pays, a annoncé la présidence portugaise dans un communiqué publié samedi 23 août et cité par l’AFP. La présidence a présenté ses condoléances à la famille, précisant que le sapeur-pompier «a tragiquement perdu la vie après avoir combattu directement les incendies de forêt dans la commune de Sabugal», dans le nord du pays. Il s’agit de la quatrième victime liée aux incendies cet été au Portugal.