Portugal: un pompier décède en combattant un incendie à Sabugal

Ukraine : la Russie revendique avoir capturé deux villages à Donetsk

Guinée: campagne du référendum reportée d’une semaine

Espagne : la fin des incendies approche, dit la cheffe de la Protection civile

Première visite au Bangladesh depuis 2012 du chef de la diplomatie pakistanaise

Visa refusé à une journaliste de Bloomberg à Hong Kong

Après une brève incursion, Séoul confirme des tirs de sommation à la frontière

Maduro dénonce un plan américain «immoral, criminel et illégal» contre le Venezuela (discours)

Kilmar Abrego Garcia, expulsé puis ramené aux États-Unis, libéré de prison

Pyongyang accuse Séoul de tirs de semonce près de la frontière

Trump affirme qu’Intel a accepté de céder 10 % de ses actions à l’État américain

Un pompier a été tué au Portugal après avoir été blessé en combattant l’un des incendies forestiers qui ravagent le pays, a annoncé la présidence portugaise dans un communiqué publié samedi 23 août et cité par l’AFP. La présidence a présenté ses condoléances à la famille, précisant que le sapeur-pompier «a tragiquement perdu la vie après avoir combattu directement les incendies de forêt dans la commune de Sabugal», dans le nord du pays. Il s’agit de la quatrième victime liée aux incendies cet été au Portugal.

