Pierre Niney : son mouchoir usagé vendu 100 000 euros aux enchères

Pierre Niney voit un mouchoir qu’il a utilisé adjugé 100 000 euros et annonce reverser la somme à une association. Invité dans l’émission d’Antton Racca pour la promotion de son film Gourou, l’acteur a accepté de reproduire une provocation inspirée d’un épisode médiatique américain : il s’est mouché dans un tissu, qui a ensuite été photographié et mis en vente sur eBay, suscitant des enchères qui ont culminé à 100 000 euros.

Sur le plateau, Pierre Niney a expliqué qu’il pensait au départ qu’il s’agissait d’une plaisanterie. L’idée faisait écho à une vente similaire réalisée en 2008 par l’actrice Scarlett Johansson, dont un mouchoir usagé s’était vendu à 5 300 dollars. Niney a exprimé ses réserves sur la propension des Français à acheter ce type d’objets : « C’est souvent très gênant. Ça monte à vingt balles et tu fais genre Ah », a-t-il déclaré, avant de se prêter au jeu en affirmant toutefois qu’il n’était pas malade et que « il n’y a pas grand-chose parce que je suis en très très bonne santé ».

Antton Racca a pris une photo du mouchoir utilisé et l’a mise aux enchères sur la plateforme eBay. Convaincu que la mise ne dépasserait pas quelques euros, Niney estimait que la vente resterait anecdotique. Les enchères se sont finalement emballées, contredisant ses prévisions initiales.

Pierre Niney reversera tout à une « super asso »

Les offres sont montées rapidement : en quelques heures, le montant collecté avait déjà dépassé 10 000 euros, selon les éléments communiqués lors de l’émission. Le montant a continué d’évoluer dans les jours suivants et, « ce vendredi », la somme atteignait 65 000 euros, avant que la vente ne s’achève sur le chiffre de 100 000 euros. L’acheteur, dont l’identité n’a pas été révélée, a déboursé cette somme pour acquérir l’objet mis en vente.

Antton Racca prendra en charge l’envoi du mouchoir à l’acquéreur par voie postale, a-t-on indiqué. Pierre Niney a annoncé que l’intégralité des fonds serait reversée à une association, sans préciser laquelle, se déclarant « estomaqué » par l’ampleur de la somme récoltée.

Les informations relayées proviennent des échanges et déclarations tenus au cours de l’émission de promotion du film Gourou et des enregistrements de la mise aux enchères effectuée par Antton Racca sur eBay. Aucun autre détail relatif au nom de l’acheteur, à l’association bénéficiaire ou à la date précise du transfert des fonds n’a été fourni lors de la diffusion.