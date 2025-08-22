Pays-Bas : démission du chef de la diplomatie après le débat sur les sanctions contre Israël

Le chef de la diplomatie néerlandaise, Caspar Veldkamp, a démissionné vendredi soir 22 août, après un débat infructueux au sujet de possibles sanctions visant Israël lors d’un conseil des ministres, a rapporté l’agence ANP. « Je constate que je ne suis pas en mesure de prendre des mesures supplémentaires significatives », a-t-il déclaré, affirmant que les mesures qu’il proposait avaient été « sérieusement discutées » mais s’étaient heurtées à une résistance au sein de plusieurs conseils des ministres. M. Veldkamp, qui avait indiqué la veille vouloir durcir la position des Pays-Bas à l’égard d’Israël après avoir déclaré en juillet les ministres israéliens d’extrême droite Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich « persona non grata », a précisé qu’il était déjà dans une posture de sortant depuis la chute du gouvernement le 3 juin et qu’il ne disposait pas « d’assez de confiance en sa capacité à agir en tant que ministre des Affaires étrangères dans les semaines, les mois et l’année à venir ». Les Pays-Bas figuraient également parmi les 21 États ayant signé une déclaration commune, jeudi, qualifiant l’approbation par Israël d’un important projet de colonisation en Cisjordanie d’« inacceptable et contraire au droit international ». Par ailleurs, l’ONU a officiellement déclaré vendredi la famine à Gaza, estimant que 500 000 personnes se trouvaient dans un état « catastrophique » et attribuant clairement la responsabilité de cette situation à Israël, selon ses experts.