Pays-Bas : démission du chef de la diplomatie après le débat sur les sanctions contre Israël

Par BENIN WEB TV
Le Canada met fin à la plupart de ses droits de douane de rétorsion contre les États‑Unis

Tirage du Mondial 2026 en décembre au Kennedy Center de Washington

France : Mélenchon (LFI) appelle à la grève générale le 10 septembre

Droits de douane : La Poste annonce la suspension des envois de colis de la France vers les États‑Unis

États-Unis : le président de la Fed n’exclut pas des baisses de taux

La Russie assure qu’aucune rencontre Poutine‑Zelensky n’est prévue

Sirènes d’alerte à Kiev pendant la visite du chef de l’Otan

Perquisition du FBI au domicile d’un ancien haut conseiller de Trump devenu opposant

Nucléaire iranien : selon la diplomatie française, il est urgent de négocier une solution

Famine à Gaza: Londres dénonce un «scandale moral», «totalement évitable»

Le chef de la diplomatie néerlandaise, Caspar Veldkamp, a démissionné vendredi soir 22 août, après un débat infructueux au sujet de possibles sanctions visant Israël lors d’un conseil des ministres, a rapporté l’agence ANP. « Je constate que je ne suis pas en mesure de prendre des mesures supplémentaires significatives », a-t-il déclaré, affirmant que les mesures qu’il proposait avaient été « sérieusement discutées » mais s’étaient heurtées à une résistance au sein de plusieurs conseils des ministres. M. Veldkamp, qui avait indiqué la veille vouloir durcir la position des Pays-Bas à l’égard d’Israël après avoir déclaré en juillet les ministres israéliens d’extrême droite Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich « persona non grata », a précisé qu’il était déjà dans une posture de sortant depuis la chute du gouvernement le 3 juin et qu’il ne disposait pas « d’assez de confiance en sa capacité à agir en tant que ministre des Affaires étrangères dans les semaines, les mois et l’année à venir ». Les Pays-Bas figuraient également parmi les 21 États ayant signé une déclaration commune, jeudi, qualifiant l’approbation par Israël d’un important projet de colonisation en Cisjordanie d’« inacceptable et contraire au droit international ». Par ailleurs, l’ONU a officiellement déclaré vendredi la famine à Gaza, estimant que 500 000 personnes se trouvaient dans un état « catastrophique » et attribuant clairement la responsabilité de cette situation à Israël, selon ses experts.

