Image Celtiis
Image Celtiis

Pays-Bas 2-1 Japon : Summerville donne l’avantage aux Pays-Bas

Crysencio Summerville marque à la 64e minute pour les Pays-Bas et donne l’avantage à son équipe face au Japon. Servi par Ryan Gravenberch, le joueur néerlandais fait passer le score de 1-1 à 2-1 dans ce match de Coupe du monde 2026. Ce but intervient alors que les deux sélections étaient encore à égalité, et il modifie immédiatement la situation au tableau d’affichage.

Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
0 vues
Illustration du match Pays-Bas VS Japon, le 14/06/2026 21:00, stade AT&T Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
Google News Commenter

Avec ce but, les Pays-Bas prennent les commandes à 2-1 après avoir abordé cette action sur un score de 1-1. Le Japon, à hauteur avant la 64e minute, doit désormais réagir à un retard d’un but. L’avantage néerlandais reste court, mais il change l’équilibre immédiat du match en plaçant les Pays-Bas devant au tableau d’affichage.

Cette réalisation s’inscrit dans le cadre de la phase de groupes, dans le Groupe F, entre les Pays-Bas et le Japon. La rencontre se joue à l’AT&T Stadium, où le nouveau score confirmé est désormais de 2-1 en faveur des Néerlandais. À ce stade des faits disponibles, le but de Summerville, associé à la passe de Gravenberch, constitue l’élément décisif le plus récent du match.

Pays-Bas
2e periode 69' AT&T Stadium
Japon
14/06/2026 21:00 Groupe F
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 51'But - V. van Dijk1-0Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch
  2. 57'But - K. Nakamura1-1Japon · Passe : T. Kubo
  3. 61'Carton jaune - C. SummervillePays-Bas, 61e
  4. 64'But - C. Summerville2-1Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch
  5. 66'Remplacement - D. Maeda (remplace J. Ito)Japon, 66e
Calendrier Groupe F
Voir le Calendrier Complet
Groupe F
Pays-Bas
2e periode 69' AT&T Stadium
Japon
Résumé à la pause
Groupe F
Suède
A venir Estadio BBVA
Tunisie
Avant-match
Groupe F
Pays-Bas
A venir NRG Stadium
Suède
Groupe F
Tunisie
A venir Estadio BBVA
Japon
Groupe F
Japon
A venir AT&T Stadium
Suède
Groupe F
Tunisie
A venir Arrowhead Stadium
Pays-Bas
Groupe F
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Pays-Bas00000000
Japon00000000
Suède00000000
Tunisie00000000
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
22:29 Football : Pays-Bas 2-1 Japon : Summerville donne l’avantage aux Pays-Bas
22:21 Football : Pays-Bas 1-1 Japon : Nakamura égalise pour le Japon
22:29 Pays-Bas 2-1 Japon : Summerville donne l’avantage aux Pays-Bas