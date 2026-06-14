Theodora : « Ton père la salope » envers des spectateurs dans une story

Theodora, artiste récompensée et figure montante de la scène pop, se retrouve au centre d’une polémique après avoir violemment dénoncé le comportement de certains spectateurs lors de ses concerts estivaux, pointant notamment l’irrespect envers les premières parties. Sa prise de parole, diffusée en story sur son compte personnel, intervient alors que la chanteuse enchaîne les festivals et cumule plusieurs trophées, renforçant la visibilité de cet incident auprès du grand public.

Laodonnée par une série de succès, Theodora a récemment été distinguée lors de cérémonies nationales et spécialisées. Elle a reçu des prix aux Flammes 2025 et lors des cérémonies de l’année en cours, notamment en tant qu’artiste féminine de l’année, album de l’année et meilleur album de nouvelle pop pour Mega BBL, ainsi que deux autres récompenses. Les Victoires de la musique lui ont également décerné plusieurs trophées, parmi lesquels révélation féminine, révélation scène, album de l’année pour Mega BBL et création audiovisuelle de l’année pour Fashion Designa. Ces distinctions confirment la place importante qu’elle occupe actuellement dans le paysage musical.

Parcours atypique, Theodora a choisi de quitter ses études pour se consacrer pleinement à la musique. Elle avait obtenu l’accord de son père pour un délai d’un an et demi afin de tenter sa chance. Dix-huit mois plus tard, elle publiait Kongolese sous BBL, concrétisant ce pari familial et marquant le début d’une ascension soutenue qui l’a conduite sur de grandes scènes et au sein de festivals reconnus.

Un incident lors de la tournée des festivals

En tournée estivale, Theodora a participé à plusieurs événements majeurs, parmi lesquels We Love Green, le Festival de Nîmes et Marsatac. C’est à l’occasion de l’un de ces shows qu’elle affirme avoir été témoin d’un comportement qu’elle juge inacceptable : des spectateurs conspuant ou insultant les artistes en première partie. Dans une story publiée sur son compte personnel, elle a exprimé sa colère en des termes crus, dénonçant l’irrespect en public et l’attitude de ceux qui se permettent de s’en prendre verbalement aux artistes qu’ils ne souhaitent pas voir.

Dans la séquence relayée, Theodora fustige l’attitude de personnes qui, selon elle, viennent à un concert et « bomber » (siffler, se moquer) les premières parties. Elle pointe que l’on peut ne pas apprécier un artiste sans pour autant l’insulter ou dégrader la réception de sa prestation : « ne pas aimer c’est pas un problème hein. Mais manquer de respect aux gens c’est n’importe quoi. Il faut venir après (…) même au collège, il y a des trucs qu’on ne fait pas », a-t-elle déclaré.

Ses propos, parfois très vifs, visent à rappeler le respect dû aux artistes qui assurent les premières parties — ces musiciens ou groupes invités à chauffer la salle avant la tête d’affiche — et qui participent à la programmation des festivals. La séquence a été partagée en story sur son compte personnel et accompagnée d’une vidéo dont elle affirme être la source de son exaspération.