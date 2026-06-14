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Pays-Bas 1-1 Japon : Nakamura égalise pour le Japon

Keito Nakamura a marqué à la 57e minute pour le Japon, qui revient à 1-1 face aux Pays-Bas dans ce match de Coupe du monde 2026. Menés 1-0 avant cette action, les Japonais égalisent après une passe de Takefusa Kubo. Le tableau d’affichage change nettement à l’AT&T Stadium, avec un score désormais remis à hauteur entre les deux sélections.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Pays-Bas VS Japon, le 14/06/2026 21:00, stade AT&T Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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Sur le plan du scénario, ce but efface l’avantage néerlandais et replace les deux équipes dans une situation d’égalité. Le Japon n’est plus contraint de courir après le score, tandis que les Pays-Bas voient leur avance disparaître en seconde période. À 1-1, la rencontre repart sur une base équilibrée au tableau d’affichage.

Cette égalisation intervient lors de la Phase de groupes, dans le Groupe F, entre les Pays-Bas et le Japon. Le match se dispute à l’AT&T Stadium, cadre confirmé de cette affiche. Avec le but de Keito Nakamura à la 57e minute, sur passe de Takefusa Kubo, le Japon ramène le score à 1-1 face aux Pays-Bas.

Pays-Bas
2e periode 63' AT&T Stadium
Japon
14/06/2026 21:00 Groupe F
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 51'But - V. van Dijk1-0Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch
  2. 57'But - K. Nakamura1-1Japon · Passe : T. Kubo
  3. 61'Carton jaune - C. SummervillePays-Bas, 61e
Calendrier Groupe F
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Groupe F
Pays-Bas
2e periode 63' AT&T Stadium
Japon
Résumé à la pause
Groupe F
Suède
A venir Estadio BBVA
Tunisie
Avant-match
Groupe F
Pays-Bas
A venir NRG Stadium
Suède
Groupe F
Tunisie
A venir Estadio BBVA
Japon
Groupe F
Japon
A venir AT&T Stadium
Suède
Groupe F
Tunisie
A venir Arrowhead Stadium
Pays-Bas
Groupe F
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Pays-Bas00000000
Japon00000000
Suède00000000
Tunisie00000000
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