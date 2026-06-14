Virgil en deuil : l’ancien candidat des Anges annonce le décès de son père

Virgil Delcamp, ancien visage emblématique des programmes de télé-réalité français tels que Les Ch’tis et Les Anges, annonce sur son compte Instagram le décès de son père. À travers une série de vidéos empreintes d’émotion, l’ancien candidat partage publiquement cette triste nouvelle, révélant une nouvelle épreuve dans sa vie personnelle. Cette annonce intervient alors que Virgil, après avoir traversé des moments difficiles liés à sa santé mentale, tente de retrouver une stabilité.

Depuis plusieurs années, Virgil Delcamp s’était fait connaître du grand public grâce à son charisme et sa présence dans différentes émissions de télé-réalité, où il avait su marquer les esprits. Toutefois, ces dernières années ont été marquées par des périodes d’absence et des révélations sur ses luttes personnelles, notamment devant la caméra où il avait confié avoir séjourné en psychiatrie. C’est dans ce contexte déjà fragile que la nouvelle de la perte de son père vient s’ajouter, donnant lieu à une expression poignante de son chagrin devant ses abonnés.

L’intervention de Virgil sur Instagram, via un émouvant message vidéo, a suscité une vague de soutien de la part de ses fans et followers, qui l’ont encouragé dans cette période difficile. En brisant le silence sur cette douleur intime, Virgil met en lumière la réalité d’une épreuve familiale lourde que beaucoup peuvent vivre, ajoutant une dimension humaine à sa personnalité souvent perçue à travers le prisme médiatique.

Les mots touchants de Virgil à son père

Dans la première vidéo publiée, Virgil apparaît vêtu d’un sweat à capuche bleu, le visage marqué par l’émotion, alors qu’il prononce avec difficulté un hommage simple et direct : « Repose en paix papa je t’aime pour toujours ». Ce message, dépouillé mais puissant, traduit une douleur profonde et la volonté d’exprimer son amour envers son défunt père.

Durant cette prise de parole, on peut percevoir une hésitation dans sa voix, témoignant de la difficulté à exprimer ses sentiments face à une telle perte. Il s’adresse à ses abonnés dans une certaine vulnérabilité, exprimant à voix haute ce que beaucoup ressentent mais peinent parfois à dire. Cette authenticité dans son discours a renforcé la solidarité exprimée par sa communauté en ligne.

Dans une seconde vidéo plus explicite, Virgil détaille les circonstances de son deuil ainsi que son état d’esprit actuel. En légende, il écrit : « Aujourd’hui j’ai le regret de vous annoncer le décès de mon papa », ce qui confirme officiellement la triste nouvelle. Sa prise de parole se transforme alors en dialogue fictif avec son père, au cours duquel il cherche à rassurer celui-ci sur son évolution personnelle :

« Salut papa, c’était juste pour te dire que ça va, je m’en sors pas trop mal, je bosse, je fais attention à moi, mais malheureusement t’es pas là pour le voir. »

Ces paroles chargées de nostalgie révèlent le poids du deuil et soulignent la fragilité dans laquelle Virgil se trouve, oscillant entre la volonté de s’en sortir et la douleur de l’absence. Cette démarche de transparence sur son cheminement personnel est en cohérence avec son passé récent, durant lequel il avait déjà partagé ses combats contre ses troubles psychiques.

La perte d’un proche est souvent un moment de rupture dans la vie d’un individu. Pour Virgil Delcamp, connu pour son franc-parler et sa franchise, s’ouvrir ainsi sur son chagrin public illustre l’importance qu’il accorde à la mémoire de son père ainsi qu’à la vérité de ses émotions. Ce partage se fait non seulement comme un hommage, mais aussi comme une manière d’être soutenu par sa communauté dans ce moment délicat.