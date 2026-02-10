Patrick Fiori révèle une tentative d’intimidation lors de sa participation à l’Eurovision

Invité sur le plateau de C à vous le 9 février 2026, Patrick Fiori est revenu sur l’un des épisodes marquants de sa carrière : sa participation à l’Eurovision en 1993 et une « tentative d’intimidation » en coulisses qu’il dit avoir subie. L’artiste a raconté comment un différend avec un représentant d’un autre pays lui aurait coûté un point décisif lors du vote et a confirmé par ailleurs sa candidature au concours en mai 2027, où il représentera l’Arménie.

En 1993, Patrick Fiori avait représenté la France avec la chanson Mama Corsica, un hommage à ses origines largement relayé à l’époque. Sa prestation lui avait valu une quatrième place sur 25 pays, classement que le chanteur continue de qualifier de « pas mal » mais qu’il estime avoir manqué d’un cheveu pour figurer au podium.

Sur le plateau de C à vous, où il apparaît également comme coach de The Voice Kids, Fiori a livré des détails inédits sur les coulisses du concours. « C’est pas mal, 4e sur 25 pays. J’ai failli terminer 3e, mais je me suis embrouillé avec un mec là-bas », a-t-il déclaré, ajoutant qu’un responsable d’une autre délégation l’aurait intimidé. « Il y avait un pays jaloux, le mec m’a fait de l’intimidation. Sauf que pour m’intimider, moi, il en faut beaucoup », a-t-il affirmé.

Réactions et conséquences alléguées en coulisses

Selon les propos tenus par Patrick Fiori, l’altercation en coulisses a eu un impact concret sur le classement final. L’artiste a expliqué qu’après l’incident, il lui aurait été signalé qu’il perdait « un point ». « Du coup, ça m’a valu un point en moins. Il y a des gens qui sont arrivés et m’ont dit : “Vous dégagez d’un point” », a raconté Fiori, évoquant une décision prise par des personnes présentes dans l’entourage du concours.

Ces révélations interviennent alors que Fiori a officialisé son retour à l’Eurovision pour l’édition de mai 2027, cette fois sous la bannière de l’Arménie. Le chanteur n’en est pas à son premier engagement sur la scène européenne, et son retour ravive l’attention sur les enjeux artistiques et relationnels propres à cette compétition internationale.

L’anecdote rapportée par Fiori souligne, selon lui, les tensions qui peuvent régner en coulisses lors d’un événement de grande ampleur. L’Eurovision est régulièrement présenté comme le concours musical le plus regardé d’Europe, mêlant enjeux culturels, artistiques et parfois diplomatiques entre délégations.

Lors de son intervention sur C à vous, l’artiste a abordé l’affaire en se montrant direct et franc, en rappelant le score obtenu en 1993 et en relatant les propos tenus par des personnes présentes après l’altercation.