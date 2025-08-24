PAR PAYS
Paris convoque l’ambassadeur américain après ses accusations «inacceptables» sur la lutte contre l’antisémitisme

Par BENIN WEB TV
L’armée ukrainienne affirme avoir repris trois villages dans l’est de Donetsk

Dimanche, échange de 146 prisonniers entre la Russie et l’Ukraine

Corée du Sud : mandat d’arrêt visant l’ancien Premier ministre Han Duck-soo pour son rôle dans la loi martiale

Kellogg, envoyé américain, à Kiev pour le Jour de l’Indépendance

Mark Carney, premier ministre canadien, à Kiev pour l’indépendance de l’Ukraine

Inondations au centre du Mexique : deux morts

La Corée du Nord teste deux «nouveaux» missiles antiaériens (KCNA)

Nigeria : plus de 35 jihadistes tués, affirme l’armée près de la frontière camerounaise

Portugal: un pompier décède en combattant un incendie à Sabugal

Ukraine : la Russie revendique avoir capturé deux villages à Donetsk

La France a convoqué lundi 25 août l’ambassadeur américain à Paris, Charles Kushner, après des propos qualifiés d’« inacceptables » visant le président Emmanuel Macron, le diplomate l’ayant accusé d’une « absence d’action suffisante » dans la lutte contre l’antisémitisme. Le ministère des Affaires étrangères a indiqué dimanche 24 août que « les allégations de l’ambassadeur sont inacceptables » et qu’elles vont à l’encontre du droit international, en particulier du devoir de non-ingérence prévu par la Convention de Vienne de 1961 régissant les relations diplomatiques.

