Paris convoque l’ambassadeur américain après ses accusations «inacceptables» sur la lutte contre l’antisémitisme

La France a convoqué lundi 25 août l’ambassadeur américain à Paris, Charles Kushner, après des propos qualifiés d’« inacceptables » visant le président Emmanuel Macron, le diplomate l’ayant accusé d’une « absence d’action suffisante » dans la lutte contre l’antisémitisme. Le ministère des Affaires étrangères a indiqué dimanche 24 août que « les allégations de l’ambassadeur sont inacceptables » et qu’elles vont à l’encontre du droit international, en particulier du devoir de non-ingérence prévu par la Convention de Vienne de 1961 régissant les relations diplomatiques.