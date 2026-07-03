Parakou: lancement de la deuxième phase du Programme d’assainissement pluvial des villes secondaires

​Le maire de la commune de Parakou, Zul-Kifly Zakarie, a procédé ce jeudi 2 juillet 2026 à la remise officielle des sites à l’entreprise IRRIGA-MED. Cet acte marque le démarrage effectif de la deuxième phase du Programme d’assainissement pluvial des villes secondaires (PAPVS) au sein de la cité des Kobourou.

Finie la phase de préparation, le projet entre désormais dans sa phase concrète d’exécution sur le terrain. Bénéficiant d’un financement de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), cette nouvelle étape prévoit le déploiement d’infrastructures d’envergure, notamment la réalisation de 9,2 kilomètres de collecteurs d’eaux pluviales ainsi que l’aménagement de 5,7 kilomètres de voiries de service.

Plusieurs quartiers de la ville sont directement ciblés par ces travaux, à savoir Kpérou-Guèra, Amanwignon, Gbira, Zongo, Nima et Albarika. Ces aménagements viennent compléter les interventions initiales déjà engagées sous le financement de la Banque européenne d’investissement.

​Estimé à un coût global de plus de 14 milliards de francs CFA, l’ensemble des chantiers s’étalera sur une période d’exécution de deux ans. À terme, les infrastructures construites seront renforcées par l’implantation d’espaces verts, le déploiement d’un réseau d’éclairage public moderne et l’installation d’équipements de sécurité.

L’objectif principal de la BOAD à travers cet investissement massif est de réduire drastiquement les risques d’inondation tout en améliorant de façon durable le cadre et les conditions de vie des populations locales.

​Le maire Zul-Kifly Zakarie s’est réjoui des retombées structurelles attendues pour sa commune, mettant particulièrement l’accent sur le bitumage prévu de la voie reliant Albarika à Kpérou-Guèra, l’aménagement de plusieurs autres artères urbaines ainsi que la réalisation d’infrastructures connexes au sein des établissements scolaires de la ville.

Tout en appelant ses administrés à faire preuve de patience et de civisme face aux perturbations inhérentes à un tel chantier, l’autorité communale a réaffirmé sa conviction que ces investissements majeurs contribueront à rendre Parakou plus résiliente, plus accessible et résolument plus moderne.