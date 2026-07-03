Bénin: l’APDP dresse le bilan de ses activités de contrôle et de conformité

​L’Autorité de protection des données personnelles (APDP) affiche une activité particulièrement soutenue concernant la régulation et la conformité numérique au cours de l’année.

Les données partagées révèlent que le service chargé de la conformité a examiné un total de 907 dossiers. Parmi ces derniers, 793 ont obtenu un avis favorable, ce qui représente un taux de conformité global de 87,4 %.

Dans le détail, ces validations intègrent 606 demandes d’autorisation et 187 déclarations, ce qui témoigne d’une adhésion progressive des différentes organisations publiques et privées aux exigences fixées par le Code du numérique.

​Afin de permettre aux responsables de traitement de fournir des éléments complémentaires ou de corriger des insuffisances constatées, 90 dossiers ont fait l’objet d’un report. Cette approche non répressive illustre la volonté de l’institution d’accompagner durablement les structures vers la mise en règle plutôt que de privilégier systématiquement les sanctions immédiates.

​En parallèle, le service Contrôle et Contentieux de l’APDP a joué un rôle déterminant dans la surveillance des traitements de données personnelles. Au cours de l’année 2025, ce service a traité 20 plaintes liées à des atteintes à la vie privée ainsi qu’à des traitements illicites.

L’institution a également mené une offensive sur le terrain en réalisant 64 missions de contrôle dans plusieurs secteurs d’activité. Enfin, l’autorité a instruit 290 dossiers de mise en conformité et assuré le suivi rigoureux de 243 rapports annuels d’activités de traitement, consolidant ainsi la protection des citoyens face aux dérives numériques.