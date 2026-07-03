Adjarra: le maire suspend jusqu’à nouvel ordre les opérations de lotissement et de recasement

​Le maire de la commune d’Adjarra, Germain Sourou Wanvoègbè, a pris la décision de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, l’ensemble des opérations de lotissement et de recasement sur tout le territoire communal.

Cette mesure restrictive s’impose à tous les acteurs du secteur foncier, incluant de fait les chefs d’arrondissement, les chefs de village, les comités locaux de gestion foncière ainsi que les cabinets de géomètres-experts. L’autorité communale précise que tout contrevenant à cette directive s’exposera à des poursuites judiciaires en conformité avec les textes en vigueur.

​Cette suspension radicale fait suite à une accumulation de plaintes déposées par les populations locales concernant la gestion globale des opérations foncières. Face à cette situation, la municipalité juge indispensable de mener un examen approfondi du dossier afin de restaurer la transparence, de garantir l’équité et d’assurer le strict respect de la réglementation.

Dans cette optique, une concertation élargie réunissant les différentes parties prenantes sera planifiée dans les prochains jours pour analyser les griefs formulés et jeter les bases de nouvelles modalités de gestion.

​À terme, l’exécutif communal envisage de relancer ces activités dans un cadre réglementaire nettement mieux encadré, avec l’ambition d’étendre progressivement les lotissements vers les autres localités de la commune.

En choisissant de geler temporairement ces opérations, pourtant cruciales pour la mobilisation des recettes locales, la mairie d’Adjarra affirme donner la priorité absolue à l’apaisement social et à l’instauration d’une gouvernance foncière plus transparente.