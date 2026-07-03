«Ce sera un honneur d’affronter Cristiano Ronaldo», Lamine Yamal avant le choc contre le Portugal

Qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, l’Espagne retrouvera le Portugal de Cristiano Ronaldo. Lamine Yamal se réjouit de défier la légende portugaise, tout en assurant que son unique objectif reste la qualification.

Lamine Yamal aborde avec sérénité le choc à venir entre l’Espagne et le Portugal en 16es de finale de la Coupe du monde 2026. Le jeune ailier de la Roja, l’un des grands artisans de la qualification espagnole face à l’Autriche, se dit honoré à l’idée de croiser la route de Cristiano Ronaldo. Interrogé après la victoire de l’Espagne en huitièmes de finale, le joueur de 18 ans a expliqué qu’il ne portait pas une attention particulière à l’identité de son futur adversaire. Son objectif, affirme-t-il, reste avant tout de poursuivre l’aventure dans la compétition.

« Que ce soit la Croatie ou le Portugal, cela m’était égal », a déclaré Yamal dans des propos rapportés par DAZN. Le prodige espagnol n’a toutefois pas caché son admiration pour Cristiano Ronaldo. « Ce sera évidemment un honneur d’affronter Cristiano, mais je suis avant tout concentré sur la victoire. Peu importe l’adversaire, notre objectif est de nous qualifier », a-t-il ajouté. L’Espagne retrouvera finalement le Portugal au tour suivant, après la victoire de la Seleção face à la Croatie (2-1). Cette affiche promet un duel de générations entre Cristiano Ronaldo, l’une des plus grandes légendes du football mondial, et Lamine Yamal, considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération.