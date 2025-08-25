Nucléaire : pourparlers Iran–Europe mardi à Genève

PAR PAYS
Par BENIN WEB TV
L’Iran reprendra mardi 26 août à Genève des pourparlers sur son programme nucléaire avec la France, le Royaume‑Uni et l’Allemagne, trois signataires d’un accord conclu en 2015 avec Téhéran visant à encadrer ses activités nucléaires et qui menacent de rétablir des sanctions, a indiqué la télévision d’État, citée par l’AFP. Ce nouveau cycle de négociations, qui suit une précédente rencontre tenue en juillet à Istanbul, se tiendra «au niveau des vice‑ministres des Affaires étrangères à Genève», précise la télévision d’État, et l’Iran sera représenté par Majid Takht‑Ravanchi, selon l’agence Tasnim.

