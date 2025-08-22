PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Nucléaire iranien : selon la diplomatie française, il est urgent de négocier une solution

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

La Russie assure qu’aucune rencontre Poutine‑Zelensky n’est prévue

Sirènes d’alerte à Kiev pendant la visite du chef de l’Otan

Perquisition du FBI au domicile d’un ancien haut conseiller de Trump devenu opposant

Famine à Gaza: Londres dénonce un «scandale moral», «totalement évitable»

Donetsk : la Russie revendique la prise de trois villages

Sri Lanka : Ranil Wickremesinghe, ex-président arrêté

Thaïlande: l’ex-Premier ministre Thaksin Shinawatra acquitté pour lèse-majesté

Kurdistan irakien : une figure de l’opposition arrêtée après des affrontements armés

Israël menace de détruire Gaza si le Hamas refuse ses conditions de paix

Un chef de Boko Haram abattu, selon l’armée nigérienne

VOIR TOUS LES FLASHS

Le temps presse pour aboutir à une solution négociée sur le programme nucléaire iranien, a déclaré vendredi 22 août le ministre français des Affaires étrangères après un entretien téléphonique avec ses homologues britannique et allemand, la cheffe de la diplomatie de l’Union européenne et le ministre iranien Abbas Araghchi. Jean-Noël Barrot a indiqué sur X que, avec David Lammy, Johann Wadephul et Kaja Kallas, ils avaient adressé « un appel important » à leur homologue iranien au sujet du programme nucléaire et des sanctions que les États s’apprêtent à réappliquer. Il a ajouté qu’« une nouvelle rencontre aura lieu la semaine prochaine », confirmant l’annonce de Téhéran d’une réunion prévue mardi 26 août.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!