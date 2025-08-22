Nucléaire iranien : selon la diplomatie française, il est urgent de négocier une solution

Le temps presse pour aboutir à une solution négociée sur le programme nucléaire iranien, a déclaré vendredi 22 août le ministre français des Affaires étrangères après un entretien téléphonique avec ses homologues britannique et allemand, la cheffe de la diplomatie de l’Union européenne et le ministre iranien Abbas Araghchi. Jean-Noël Barrot a indiqué sur X que, avec David Lammy, Johann Wadephul et Kaja Kallas, ils avaient adressé « un appel important » à leur homologue iranien au sujet du programme nucléaire et des sanctions que les États s’apprêtent à réappliquer. Il a ajouté qu’« une nouvelle rencontre aura lieu la semaine prochaine », confirmant l’annonce de Téhéran d’une réunion prévue mardi 26 août.