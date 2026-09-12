Nigeria : l’INEC publie la liste finale des 18 candidats à la présidentielle de 2027

L’INEC a publié samedi 12 septembre la liste finale des 18 tickets pour la présidentielle nigériane de 2027, avec notamment Bola Tinubu, Atiku Abubakar et Peter Obi.

La Commission électorale nationale indépendante (INEC) du Nigeria a publié samedi 12 septembre la liste finale des 18 candidats à la présidentielle de janvier 2027 et de leurs colistiers. Le président Bola Ahmed Tinubu y figure sous la bannière de l’APC, aux côtés notamment d’Atiku Abubakar pour l’ADC et de Peter Obi pour le NDC.

Le document officiel, signé par la secrétaire de l’INEC Rose Oriaran-Anthony, associe Bola Tinubu à Kashim Shettima, Atiku Abubakar à Rotimi Amaechi et Peter Obi à Rabiu Kwankwaso. Omoyele Sowore représente l’AAC, Seyi Makinde l’APM et Donald Duke le PRP.

Deux femmes conduisent un ticket présidentiel parmi les 18 candidatures retenues. Il s’agit d’Ada Elizabeth Frederick Okwori pour le NDP et de Nkem Esther Okereke pour le NRM. La liste comprend également quatre femmes candidates à la vice-présidence.

La publication officialise une configuration électorale déjà marquée par plusieurs recompositions. Atiku Abubakar et Rotimi Amaechi avaient annoncé leur entrée dans la course sous les couleurs de l’ADC, tandis que Tinubu brigue un second mandat.

Le chef de l’État sortant avait engagé sa séquence électorale au début de septembre. Bénin Web TV avait alors détaillé les premiers axes mis en avant par Bola Tinubu dans la perspective du scrutin.

Selon le calendrier actuellement affiché par l’INEC, l’élection présidentielle et les élections à l’Assemblée nationale sont prévues le 16 janvier 2027. Les élections des gouverneurs et des assemblées des États doivent suivre le 6 février 2027.