Somalie : Dabageed exige un accord politique avant les élections au Hiiraan

Le vice-président du Hirshabelle, Yusuf Hagar Dabageed, affirme que le scrutin prévu le 30 septembre ne peut se tenir au Hiiraan sans accord politique préalable et sans consensus des acteurs locaux.

Le vice-président de l’État du Hirshabelle, Yusuf Hagar Dabageed, a averti vendredi 11 septembre à Mogadiscio que les élections prévues le 30 septembre ne pourraient pas se tenir dans la région du Hiiraan sans accord politique préalable et sans large consensus local.

Dabageed a demandé que le processus associe les responsables politiques, les chefs traditionnels, la société civile et les autres acteurs concernés. Il a soutenu qu’aucun scrutin ne devrait être organisé dans le Hiiraan tant qu’un compromis n’a pas été trouvé sur les conditions de sa tenue.

Cette prise de position intervient alors que la Commission nationale indépendante des élections et des frontières maintient un calendrier pour des élections simultanées des conseils locaux et de la Chambre des représentants du Hirshabelle le 30 septembre. Le vote avait initialement été prévu le 20 août avant d’être reporté.

Le calendrier révisé prévoit l’annonce des bureaux de vote le 15 septembre, la distribution des cartes d’électeur à partir du 16 septembre, le dépôt et la vérification des listes de candidats le 17 septembre, puis la publication de la liste électorale définitive le 19 septembre.

La confrontation autour du calendrier s’inscrit dans une transition électorale plus large en Somalie vers le vote direct. Cette évolution a déjà alimenté des tensions institutionnelles autour des réformes constitutionnelles et électorales.

Le site officiel de la commission électorale présente la campagne d’inscription des électeurs au Hirshabelle comme une étape de la mise en place du principe « une personne, une voix ». La commission a appelé les organisations politiques, les habitants du Hirshabelle et les autres parties prenantes à se préparer au scrutin du 30 septembre.