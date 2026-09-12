Sierra Leone : l’APC reporte au 15 septembre ses élections internes contestées

Le principal parti d’opposition sierra-léonais a décalé ses derniers scrutins de quartier et de circonscription après des recours encore examinés par le régulateur des partis.

L’All People’s Congress (APC), principal parti d’opposition en Sierra Leone, a reporté au mardi 15 septembre 2026 les élections internes restantes qui devaient se tenir ce samedi 12 septembre. Le parti invoque plusieurs recours encore liés à son processus électoral.

Dans un avis publié le 11 septembre par son secrétariat national, l’APC indique que des pétitions examinées d’abord par son Independent Elections Complaints Board ont été transmises à la Political Parties Regulation Commission (PPRC). Le parti dit vouloir tenir compte des décisions du régulateur avant la reprise du vote.

Tous les scrutins de circonscription encore en attente doivent se tenir le 15 septembre, en même temps que les élections de quartier qui n’ont pas encore été organisées. La mesure concerne uniquement les consultations internes restées en suspens.

La PPRC avait fixé au 8 septembre la date limite pour le dépôt des recours contre les décisions de l’organe interne de règlement des plaintes de l’APC, avant des audiences programmées le 9 septembre à Freetown. Des contentieux avaient déjà conduit au report de certains scrutins de circonscription plus tôt dans l’année.

Cette réorganisation intervient alors que le débat politique national se tourne progressivement vers les prochaines échéances. Le président Julius Maada Bio a récemment appelé à des réformes électorales inclusives avant 2028, notamment sur l’inscription des électeurs et la gestion des résultats.