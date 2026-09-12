Libye : Saleh et Takala relancent le comité chargé des lois électorales

Les deux chefs des institutions législatives rivales veulent réactiver le comité 6+6 et reprendre la finalisation des textes nécessaires à des élections nationales longtemps reportées.

Le président de la Chambre des représentants libyenne, Aguila Saleh, et le président du Haut Conseil d’État, Mohamed Takala, ont convenu jeudi 10 septembre à Ankara de réactiver le comité conjoint 6+6 chargé de finaliser les lois électorales. La Turquie s’est dite prête à accueillir une nouvelle réunion du comité dans les prochains jours.

Dans leur déclaration commune, les deux responsables affirment que le processus politique doit rester inscrit dans le cadre de la Déclaration constitutionnelle, de la législation en vigueur et de l’accord politique qui organise les compétences des deux chambres. Ils disent vouloir renforcer la coordination sur les prochaines échéances nationales.

Saleh et Takala ont également appelé à unifier les institutions souveraines et l’autorité exécutive afin de réduire la division institutionnelle. Takala a remis à Saleh une lettre concernant la composition de la Haute Commission électorale nationale, document qui doit être transmis à la Chambre des représentants.

Créé en 2023 avec six représentants de chaque chambre, le comité 6+6 est chargé d’élaborer le cadre juridique des élections présidentielle et législatives. Ses travaux ont été freinés par des désaccords persistants sur plusieurs dispositions, notamment les conditions de candidature et l’organisation des scrutins.

La relance décidée à Ankara intervient après un nouvel accord signé fin août sous l’égide de l’ONU pour tenter de débloquer les élections nationales. Quelques jours auparavant, un projet d’accord avait déjà été paraphé à Tunis pour relancer le processus électoral.

La Libye reste divisée entre institutions rivales depuis plusieurs années. Les élections nationales prévues en décembre 2021 avaient été reportées sur fond de désaccords juridiques et politiques, et aucun nouveau scrutin présidentiel n’a depuis permis de clore la transition.