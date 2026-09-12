Nigeria : l’INEC fixe cinq élections législatives partielles au 19 septembre

La commission électorale nigériane organisera le 19 septembre cinq scrutins partiels dans quatre États pour pourvoir un siège fédéral et quatre sièges d’assemblées locales.

La Commission électorale nationale indépendante (INEC) organisera le samedi 19 septembre cinq élections législatives partielles dans les États de Gombe, Kano, Bauchi et Delta, afin de pourvoir un siège fédéral et quatre sièges dans des assemblées d’État.

Le scrutin concernera la circonscription fédérale de Gombe/Kwami/Funakaye, ainsi que les circonscriptions de Dawakin Kudu dans l’État de Kano, Sakwa et Disina dans l’État de Bauchi, et Udu dans l’État du Delta. Les plateformes officielles de l’INEC affichent ces consultations à la date du 19 septembre.

Les bureaux de vote doivent ouvrir à 8 h 30 et fermer à 14 h 30. Les cinq sièges sont devenus vacants à la suite de décès, d’une démission, d’une défection politique ou du départ d’élus pour briguer d’autres fonctions.

À Gombe, le siège fédéral est vacant depuis le décès en juin du député Yaya Bauchi Tongo. Dans l’État de Bauchi, le siège de Sakwa est également devenu vacant après le décès de son titulaire, tandis que le représentant de Disina a quitté l’assemblée pour se présenter à une fonction de président de gouvernement local.

Dans le Delta, l’assemblée de l’État a déclaré vacant le siège d’Udu après la défection de Collins Egbetamah de l’All Progressives Congress vers le Nigeria Democratic Congress. À Kano, Rabiu Shuaibu a quitté son siège à l’assemblée de l’État pour briguer celui de la circonscription fédérale de Dawakin Kudu/Warawa, qu’il a remporté lors d’une élection partielle en juin.

Cette nouvelle échéance intervient alors que l’INEC continue de gérer les dossiers de partis et les préparatifs du cycle électoral national. La commission a récemment appliqué une décision de justice concernant le logo du Nigeria Democratic Congress.