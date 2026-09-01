Nigeria: Tinubu ouvre sa campagne entre PIB en hausse et vie chère

L’entrée en campagne du président nigérian pour la présidentielle de janvier 2027 replace son bilan économique au centre du débat, entre accélération du PIB et pression persistante sur les prix.

La campagne pour l’élection présidentielle nigériane de janvier 2027 a débuté le 19 août 2026, plaçant le bilan de Bola Tinubu au centre de sa candidature à un second mandat. Cette entrée en lice intervient alors que l’économie du pays a progressé de 4,43 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2026, après 3,89 % au trimestre précédent.

Cette accélération n’a pas effacé la pression sur le coût de la vie. Le site du National Bureau of Statistics affichait une inflation annuelle de 15,43 % en juillet 2026, dont 20,31 % pour les produits alimentaires. Reuters rapporte que les réformes de Tinubu, marquées par la suppression de la subvention sur l’essence et la dévaluation du naira, ont aggravé à court terme les difficultés d’une partie des ménages.

Le ministre nigérian des Finances, Taiwo Oyedele, a déclaré que les réformes sur les subventions et le change avaient généré 15,8 billions de nairas d’économies entre juin 2023 et décembre 2025 et accru les ressources fédérales de 20,4 billions de nairas. Selon Reuters, près de 80 % des personnes interrogées dans le suivi électoral de SBM Intelligence estimaient par ailleurs que le Nigeria allait dans la mauvaise direction, 45 % citant d’abord les difficultés économiques et l’insécurité.

Le 31 août 2026, Bola Tinubu a affirmé que le rebond du PIB montrait l’effet de ses réformes et a promis de nouvelles mesures de soutien pour les populations vulnérables dans les semaines suivantes.