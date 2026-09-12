Afrique du Sud : Jabulile Majola dévoile « Ipasi », un album de 11 titres

Le chanteur sud-africain Jabulile Majola a publié le 11 septembre 2026 « Ipasi », un projet de 11 morceaux consacré à l’identité, au changement et aux expériences intimes.

Le chanteur sud-africain Jabulile Majola a publié vendredi 11 septembre 2026 « Ipasi », un album de 11 titres consacré à l’identité, au changement et aux expériences intimes.

Disponible sur les plateformes d’écoute, le projet dure près de 43 minutes. Apple Music l’attribue à Jabulile Majola sous licence exclusive de Quiet Life Co.

« Ipasi » renvoie approximativement à l’idée de document d’identité. Dans un entretien accordé à EWN, le musicien explique que ce disque prolonge le récit amorcé par son EP « Isitifiketi » et saisit une nouvelle étape de son évolution.

Le disque aborde notamment le chômage, l’amour, le rejet, l’espoir et la prière, avec des textes largement chantés en isiZulu. Il comprend « Mandla », « Hope », « Baba Wethu » et « Uze Wazi », enregistré avec Lia Butler, tandis que Thando Zide participe à « Ubukho Bakhe » et « Sonke (EKapa) ».

OkayAfrica a retenu « Ipasi » parmi les sorties africaines de la semaine du 11 septembre. Le média souligne la charge émotionnelle du projet et son ancrage dans les expériences vécues et les récits recueillis par l’artiste.

La sortie s’accompagne d’une tournée sud-africaine lancée à Gqeberha le 11 septembre. Le calendrier publié sur le site de Jabulile Majola prévoit aussi des étapes à East London, Johannesburg, au Cap et à Durban, où la tournée doit s’achever le 25 septembre au Playhouse Company.